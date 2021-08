Si allarga la famiglia del Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda dal prossimo settembre 2021 in televisione. In queste ore emergono nuovi dettagli sul cast che farà parte di questa sesta edizione e tra i volti noti ci sarà anche Giulia Salemi. L'ex protagonista della scorsa edizione sarà al timone del GF Vip Party e al suo fianco avrà la sorella di Tommaso Zorzi.

Retroscena cast Grande Fratello Vip 6: Giulia Salemi ritorna in una veste nuova

Come è stato anticipato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, Giulia Salemi quest'anno tornerà nel cast del Grande Fratello Vip 6, seppure in una veste differente rispetto a quella di concorrente.

L'influencer, seguitissima e super amata sui social, quest'anno commenterà le avventure degli inquilini della casa più spiata d'Italia e lo farà prendendo in mano le redini del GF Vip Party, l'emanazione web del GF Vip, che sarà trasmesso sul portale di Mediaset Infinity.

Dopo il successo della scorsa edizione, la versione "Party" del reality show tornerà in onda sul web e al fianco di Giulia Salemi, ci sarà anche un altro volto noto al pubblico del reality show Mediaset.

Gaia Zorzi al fianco di Giulia al timone del GF Vip Party

Trattasi di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Signorini su Canale 5.

Dopo aver fatto diverse incursioni nella casa di Cinecittà per fare delle sorprese a suo fratello, conquistando il gradimento del pubblico social, Gaia debutterà in questa nuova veste di conduttrice, affiancando così la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

In questo modo, quindi, Signorini è riuscito comunque ad avere la giovane Gaia Zorzi nel cast del suo reality show, anche se in un primo momento aveva ammesso la sua volontà di riuscire ad averla come concorrente ufficiale.

Il ritorno in tv di Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Orlando dopo il GF Vip

La trattativa, però, sembra essere sfumata e così la sorella di Tommaso approderà come conduttrice della versione web del reality.

Situazione diversa, invece, per Tommaso Zorzi che dal prossimo autunno sarà protagonista della prima edizione di Drag Race Italia, il celebre talent show dedicato al mondo delle drag queen, che debutterà per la prima volta in Italia. Il programma sarà visibile in streaming sulla piattaforma web del gruppo Discovery.

Occhi puntati anche su Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando che, dopo l'esperienza al GF Vip 5, saranno protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda da settembre su Rai 1 con Carlo Conti.