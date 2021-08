La brutale aggressione, di cui sarà vittima Susanna, sarà al centro della narrazione dei prossimi episodi di Un posto al sole ma, ovviamente, ci sarà spazio anche per altre storyline. In particolare si parlerà molto del rapporto che si sta instaurando tra Filippo e Viviana. Quest'ultima verrà riassunta e ciò metterà fortemente in apprensione Serena. La donna cercherà di ottenere informazioni in merito, ma le risposte che avrà non saranno per niente rassicuranti.

Upas, anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre: Filippo prende un'iniziativa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di ignorare i consigli di papà Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e prenderà un'iniziativa sorprendente in merito a Viviana (Angela Bertamino).

Le anticipazioni non svelano di cosa si tratti, ma potrebbe essere qualcosa che riguarda la sfera lavorativa.

Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) faranno ritorno a Palazzo Palladini. La donna, rigenerata dalle vacanze, si godrà il suo rientro, ma questo clima di armonia sarà destinato a durare poco.

Un posto al sole, trame 30 agosto-3 settembre: Serena fa una scoperta sconvolgente

Serena farà un incontro inaspettato che rovinerà il suo rientro a Napoli. Le anticipazioni non svelano chi sarà la persona che incontrerà, ma gli indizi sembrano puntare tutti su Viviana. Quest'ultima, infatti, sarà al centro delle preoccupazioni di Serena, quando scoprirà che la "rivale" ha riavuto il suo vecchio lavoro nell'agenzia di chartering.

La moglie di Filippo, dopo aver scoperto questa novità, piomberà da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), convinta che dietro l'assunzione di Viviana si nasconda proprio suo suocero. La realtà però sarà peggiore di come sembra e la donna dovrà fare i conti con un'altra notizia ben più sconvolgente. La sensazione è che dietro la riassunzione di Viviana possa, in realtà, esserci proprio Filippo e la notizia che stravolgerà Serena potrebbe riguardare l'uomo, ma per scoprire di cosa si tratta bisognerà attendere i prossimi giorni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, puntate dal 30 agosto al 3 settembre: Susanna in fin di vita

Nelle prossime puntate, un evento drammatico stravolgerà le vite degli abitanti di Palazzo Palladini. Susanna (Agnese Lorenzini) verrà infatti aggredita e le sue condizioni sembreranno disperate. Niko (Luca Turco) rimarrà ovviamente stravolto dalla notizia e cadrà nella disperazione più totale, inoltre dovrà fare i conti anche con un altro problema.

Le anticipazioni rivelano che, a seguire il caso, sarà Gennaro Torre (Claudio Botosso). L'ispettore - che in passato si era occupato della truffa romantica ai danni di Giulia - non lascerà nulla al caso e valuterà anche il più piccolo dettaglio, per scoprire chi sia il misterioso assalitore.