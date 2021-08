Luca ed Elisabetta si sono conosciuti nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne e hanno continuato la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. I due fidanzati hanno trascorso le vacanze insieme fra Sardegna e Spagna e sembravano avere trovato una buona intesa, ma qualcosa potrebbe non essere andato per il verso giusto. Nella giornata di domenica 29 agosto, infatti, l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi ha condiviso un post fra le sue storie Instagram, in cui ha fatto intendere che le cose con il suo compagno non starebbero procedendo bene e Deianira Marzano, esperta di gossip, ha commentato le parole di Elisabetta ipotizzando che la coppia stia fingendo una crisi per tornare in televisione.

Uomini e Donne: Elisabetta potrebbe essere in crisi con Luca

Elisabetta ha inserito fra le sue storie social un messaggio che sembrerebbe indicare che la storia d'amore con Luca sia naufragata. La stilista, infatti, ha scritto: ''Una persona quando ama, ama senza se e senza ma''. L'ex protagonista di Uomini e Donne, inoltre, ha anche aggiunto una frase in merito ad una donna che avrebbe accanto un uomo che non ha tempo per una relazione, dichiarando: ''Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all'interno di essa nessuno può entrarci''. Nel post di Elisabetta non viene fatto riferimento alla sua relazione con Luca, ma sui social si è ipotizzato che la coppia potrebbe essere in crisi, e anche Deianira Marzano ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda.

Uomini e Donne: Deianira contro Luca ed Elisabetta

L'ex concorrente de L'isola dei famosi, infatti, ha commentato il post di Elisabetta, attraverso video sulle sue storie Instagram. L'influencer campana ha ipotizzato che le parole dell'ex dama di Uomini e Donne siano soltanto un modo per attirare l'attenzione, in modo da potere tornare in televisione a raccontare cosa starebbe accadendo con il suo compagno.

A tal proposito, Deiniara ha affermato: ''Si è fatta tutta l'estate con Luca e all'impovviso mette questo post perché vuole andare in trasmissione, vuole fare vedere che le cose non vanno bene''. Marzano ha inoltre scritto nella didascalia sotto ai filmati le seguenti parole: ''Ma stai zitta, che vi abbiamo visto tutti insieme.

Siete due arraffoni''.

Luca ed Elisabetta potrebbero essersi lasciati dopo Uomini e Donne

Da qualche giorno, la coppia non si è più fatta vedere insieme e Luca e la sua compagna Elisabetta sembrerebbero essersi allontanati. Nel corso della pausa estiva del dating show di Canale 5, i due fidanzati sembravano avere trovato un'intesa e davano l'idea di avere superato le divergenze iniziali avute durante la conoscenza nel corso della trasmissione di Maria De Filippi. Al momento, sia Luca, che Elisabetta, non hanno ancora confermato né smentito le voci sul loro conto e la stilista non ha ancora chiarito se le sue parole si riferiscano alla sua relazione con Cenerelli o no. Non resta pertanto che attendere qualche informazione in più dai diretti interessati, per scoprire se i due siano ancora fidanzati o se si siano detti addio.