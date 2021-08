Gli studi di Uomini e donne stanno per riaprirsi dopo tre mesi di stop: domenica 29 agosto, infatti, Maria De Filippi condurrà la prima registrazione della nuova stagione del suo dating-show, quella che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 settembre. Nel cast del Trono Over 2021/2022, figurerà sicuramente Ida Platano, mentre ci sono ancora dei dubbi sul ritorno nel parterre di Roberta Di Padua e Valentina Autiero, entrambe in crisi personale dopo lo spegnimento delle telecamere sulle loro vite.

Il desiderio della bresciana di Uomini e Donne

Tra un paio di settimane, il cast di Uomini e Donne si ritroverà per cominciare le riprese della nuova stagione, quella che debutterà in televisione tra un mese.

Ad affiancare Gemma Galgani nel parterre femminile, sarà ancora una volta Ida Platano.

La bresciana non ha trovato l'amore durante le vacanze, quindi a fine agosto inizierà una nuova avventura nel dating-show che potrebbe aiutarla in questa difficile ma non impossibile impresa.

Nell'attesa di tornare negli studi Elios per le registrazioni dell'edizione 2021/2022 del programma di Maria De Filippi, la parrucchiera ha spiazzato i fan condividendo un suo forte desiderio. In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram, la ex di Riccardo Guarnieri ha ammesso: "Il mio sogno è sempre stato quello di avere un bimbo o una bimba di colore".

"Ieri ne ho vista una e questo desiderio si è riacceso in me", ha aggiunto la dama del Trono Over nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questi caldi giorni d'agosto.

Il malessere di Autiero lontano da Uomini e Donne

Una veterana del cast di Uomini e Donne che non sta vivendo un'estate serena, è Valentina Autiero. Sempre attraverso i social network, l'ex volto del Trono Over ha informato i fan del malessere che sta provando in questo periodo, una brutta sensazione che le sta togliendo il sorriso.

"Il messaggio che posto, è il riflesso del mio stato d'animo attuale", ha esordito la romana nello sfogo che ha pubblicato su Instagram ultimamente.

"Bisogna fare i conti con il passato e con il presente quando si è in crisi con sé stessi", ha aggiunto la dama che per circa cinque anni ha cercato l'anima gemella nel dating-show di Maria De Filippi.

Senza scendere troppo nei particolari di quello che sta provando, Valentina ha aggiornato i follower sulla sua vita lontana dalle telecamere. È da un anno a questa parte, infatti, che Autiero non partecipa alle puntate della versione senior di U&D e, salvo novità dell'ultimo momento, non dovrebbe farlo neppure nell'edizione che inizierà a fine agosto.

Il mese senza Instagram della dama di Uomini e Donne

Un'altra storica dama del Trono Over che ultimamente ha vissuto una crisi personale, è Roberta. La bella Di Padua ha deciso di prendersi una lunga pausa dai social network per provare a rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la dolorosa rottura con Riccardo Guarnieri.

Era metà luglio quando la romana ha comunicato ai follower che da lì a qualche ora si sarebbe assentata da Instagram: niente foto e video delle sue vacanze e stop alle sponsorizzazioni di vari prodotti nelle Stories.

Qualche giorno fa, a circa un mese di distanza dall'inizio di questa pausa, la protagonista del Trono Over è tornata attiva con molti contenuti apparsi sul suo profilo. Roberta ha aggiornato i suoi sostenitori sull'estate che sta trascorrendo in Sardegna, sul cambiamento che ha deciso di apportare al suo look (capelli più scuri e fisico più asciutto) ma non sul suo futuro in televisione. Non si sa ancora, infatti, se la dama parteciperà alle registrazioni che cominceranno il 29 agosto, oppure se la sua avventura a U&D è definitivamente giunta al termine.