La nuova stagione autunnale di Canale 5 prevede il debutto di Luce dei tuoi occhi, una nuova fiction in prima visione che segnerà il ritorno sulle reti Mediaset di Anna Valle.

Una serie in sei puntate che vedrà l'attrice romana nel cast al fianco di Giuseppe Zeno, protagonista negli ultimi anni di diverse fiction di successo Rai come Mina Settembre.

Luce dei tuoi occhi, le anticipazioni della fiction con Anna Valle

Le anticipazioni riguardanti la fiction Luce dei tuoi occhi rivelano che la prima puntata è in programma per mercoledì 15 settembre: è questo il giorno scelto dai vertici Mediaset per iniziare a trasmettere le nuove serie che andranno in onda durante tutta la stagione autunnale.

Al centro della trama di questa nuova Serie Tv ci saranno le vicende di Emma (interpretata da Anna Valle), una coreografa che decide di lasciare il suo impegno a New York per tornare in Italia.

Il motivo? Emma si ritroverà ad avere a che fare con una lettera in cui c'è scritto che sua figlia, creduta morta da 16 anni, in realtà potrebbe essere viva e farebbe parte del corpo di ballo della scuola di Vicenza. La protagonista riuscirà ad entrare nel corpo docenti della scuola ed entrerà in contatto con le sei allieve presenti, provando a scoprire la vita e i segreti del passato di ognuna.

'Una storia piena di suspense', dichiara Anna Valle

Una delle allieve è la figlia di Enrico (interpretato da Giuseppe Zeno) che ha cresciuto la ragazza da solo, con tutte le preoccupazioni del caso.

Insomma, una fiction che promette numerosi colpi di scena, come ha svelato Anna Valle in una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. "Una storia piena di suspense", ha dichiarato l'artista romana nel presentare Luce dei tuoi occhi al pubblico.

"Devo mordermi la lingua per non svelare il finale", ha dichiarato invece Giuseppe Zeno, facendo fatica a non sbilanciarsi troppo con gli spoiler delle sei puntate previste da settembre.

Il nuovo palinsesto di Canale 5 tra fiction, varietà e reality

La nuova fiction Luce dei tuoi occhi andrà ad inserirsi in un palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset che si preannuncia ricco di appuntamenti che andranno in onda in prime time su Canale 5.

Il lunedì e il venerdì sera, ad esempio, Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, la cui prima puntata è in programma per lunedì 13 settembre.

Il giovedì sera, invece, troverà spazio il nuovo varietà di Ilary Blasi dal titolo Star in the Star, dove dei personaggi famosi si celeranno dietro delle maschere, eseguendo brani di celebri artisti.