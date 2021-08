Uomini e donne tornerà in onda nella stagione Tv 2021/2022. Le anticipazioni sulla trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi rivelano che il programma è confermato nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:15 circa.

Anche quest'anno, com'è già successo nelle edizioni precedenti, De Filippi giocherà d'anticipo sulle registrazioni del programma che inizieranno alla fine di agosto.

Anticipazioni Uomini e donne, da settembre il ritorno in Tv

Le prime anticipazioni su Uomini e donne riportano che la trasmissione di Canale 5 verrà proposta nuovamente con il mix che prevede trono classico e trono over.

I quattro nuovi tronisti della prossima edizione convivranno in studio con le dame e ei cavalieri del trono over. Nel parterre è previsto il ritorno di volti storici della trasmissione Mediaset, come nel caso di Gemma Galgani, che tornerà nuovamente nel programma distanza di 12 anni dal suo debutto, pronta a mettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Gemma e Isabella al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Oltre a Gemma, è previsto anche il ritorno della dama Isabella Ricci, la new entry della passata stagione che ha conquistato il pubblico con il suo modo di fare elegante e garbato sempre con tutti.

Resta da capire, invece, quale sarà la posizione di Riccardo Guarnieri: il cavaliere, dopo la fine della sua relazione con Roberta Di Padua, si era preso un periodo di pausa dalla Tv e dai social.

In una recente intervista, il pugliese ha ammesso di essere pronto a rimettersi in gioco, e non si esclude che possa tornare in onda da settembre negli studi di Uomini e donne per cercare ancora una volta la sua anima gemella.

La prima registrazione di Uomini e donne sarebbe prevista per il 29 agosto

Quando inizieranno le registrazioni di Uomini e donne per questa nuova edizione?

Le indiscrezioni di queste ore rivelano che i primi appuntamenti con il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi dovrebbero essere registrati il 29 agosto 2021.

Una data che va ancora ufficializzata anche se, come è già successo nel corso delle ultime stagioni televisive, non si esclude che le registrazioni inizino proprio sul finire dell'estate, così da avere a disposizione già diverse puntate per le prime settimane di settembre.

Quello con Uomini e donne, però, non sarà l'unico appuntamento di settembre che vedrà protagonista Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, tornerà in onda anche con Amici 21, il talent show dedicato ai giovani artisti che quest'anno giocherà d'anticipo e debutterà già a metà settembre nel pomeriggio di Canale 5.