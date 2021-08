Le anticipazioni iberiche di Una Vita si concentrano maggiormente sull’arresto di donna Genoveva Salmeron. Tuttavia, il suo soggiorno dietro le sbarre durerà pochissimo, infatti, come si legge dalle trame delle prossime puntate della soap opera ideata da Aurora Guerra, la dark lady tornerà in libertà grazie a uno stratagemma dell'avvocato Javier Velasco. Ma la trama si farà sempre più fitta quando la domestica Laura Alonso riconoscerà l’avvocato della moglie di Felipe e, su ricatto di Genoveva, sparirà nel nulla. Quale passato nasconde la domestica Alonso?

Che tipo di rapporto c'è tra la sorella di Lorenza e l'avvocato Velasco? Ben presto, il commissario Mendez e l’avvocato Alvarez-Hermoso scopriranno gli scheletri dell’armadio della giovane Laura.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Velasco difende Genoveva

Dopo che Laura ha riferito a Felipe e ad Aurelio Mendez che donna Genoveva e Santiago avevano discusso pesantemente per un coltello che la dark lady possiede, il commissario accuserà la consorte dell’avvocato Alvarez-Hermoso di aver ucciso Marcia Sampaio e l'arresterà. Tuttavia, la perfida Salmeron non si arrenderà e chiederà all’avvocato Javier Velasco di trovare una soluzione per farla uscire di prigione. Il legale studierà un ottimo stratagemma e farà presente al giudice incaricato del caso dell'omicidio della brasiliana che la sua assistita non lascerà Acacias finché non cadranno definitivamente le accuse mosse contro di lei.

E da lì, seguiranno una serie di eventi che scombussoleranno la vita dei protagonisti della longeva soap ideata da Aurora Guerra.

La vendetta di donna Salmeron

A causa di questi eventi stressanti, donna Genoveva perderà il bambino che portava in grembo. Accecata dal dolore, giurerà vendetta e prometterà a se stessa che farà di tutto per farla pagare al marito Felipe.

Allo stesso tempo, la dark lady della soap Una Vita farà una scioccante scoperta che riguarda il segreto dell’inserviente Alonso. Per evitare che il suo oscuro passato venga a galla, la giovane Laura sarà costretta a eseguire tutti gli ordini della perfida Salmeron. Ecco perché farà credere all’avvocato Alvarez-Hermoso di averla stuprata.

Mendez scopre il passato oscuro di Laura e lei sparisce nel nulla

Mancano poche ore al processo che deciderà l’innocenza o la colpevolezza di Genoveva, il commissario Mendez indagherà nella vita della dark lady e di tutte le persone che hanno contatti con lei e scoprirà che la domestica Laura, molti anni fa, era stata accusata di aver ucciso suo padre. Aurelio resterà stupito quando leggerà, tra i documenti del processo, il nome dell’avvocato difensore dell’inserviente: Javier Velasco, lo stesso avvocato che sta difendendo Genoveva. Il commissario crederà che sia una coincidenza, ma Felipe sentirà puzza di bruciato e cercherà di rintracciare Laura, per convincerla a testimoniare contro Genoveva.

Ma la domestica, ricattata da donna Salmeron, farà perdere tutte le sue tracce.

L'avvocato Velasco e la domestica Alonso si conoscono già: spoiler spagnoli Una Vita

La trama delle prossime puntate di Una vita si farà sempre più fitta, soprattutto quando i telespettatori assisteranno all’incontro tra la domestica Laura e l’avvocato Velasco. Quest'ultimo raggiungerà la ragazza nel sanatorio dove è ricoverata Lorenza Alonso e si complimenterà con l’inserviente per essere riuscita a introdurlo in casa di donna Genoveva. L’avvocato Velasco cosa vorrà dalla moglie di Felipe? Presto assisteremo alla scena dove Velasco confesserà a Genoveva di provare forti sentimenti per lei.