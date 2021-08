Tra le protagoniste di Uomini e donne particolarmente seguite sui social vi è la dama Valentina Autiero, che in queste ore ha fatto preoccupare i numerosi fan dopo aver pubblicato un messaggio con tanto di emoticon che piange. Immediata la reazione dei sostenitori di Valentina, i quali hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava.

Valentina, da sempre molto sincera con i suoi sostenitori, ha scelto così di rompere il silenzio e ha ammesso di essere in crisi con sé stessa.

Valentina preoccupa i fan di Uomini e donne sui social

Nel dettaglio, la dama di Uomini e donne, dopo aver pubblicato un messaggio con l'emoticon del pianto, ha scelto di affidare i propri pensieri a un post che ha condiviso su Instagram, in cui ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita.

"Bisogna fare i conti con il passato e con il presente", ha ammesso Valentina, aggiungendo poi che queste situazioni spesso portano a delle crisi con sé stessi.

Lo sfogo della dama Valentina Autiero

Detto ciò, Valentina non ha nascosto che in questo periodo si sente un po' "triste e malinconica", aggiungendo che anche lei è un essere umano e come tale può essere soggetta a periodi del genere.

Dopo aver raccontato questo malessere con cui sta facendo i conti in questi giorni, la dama Valentina ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono subito preoccupate per lei, avendo capito che c'era qualcosa che la stesse turbando.

Ci sarà il ritorno di Valentina nello studio della trasmissione di Canale 5, a partire da settembre?

In passato la dama aveva lasciato il programma per cercare la felicità altrove ma, come è già successo con Ida Platano, non si esclude a priori un suo rientro in scena.

In attesa di scoprire se Valentina tornerà o meno a Uomini e donne per cercare la sua anima gemella, in queste ore emergono nuovi retroscena sul futuro della dama torinese Gemma Galgani.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne per un reality Mediaset

Presente ormai da 11 anni nella trasmissione di Maria De Filippi, Gemma potrebbe non ritornare in studio a partire dal prossimo mese di settembre.

Il motivo potrebbe avere a che fare con la scelta da parte della dama, di mettersi in gioco in un altro programma Mediaset, ossia reality game La Talpa, di cui al momento non si conosce ancora chi prenderà in mano le redini della conduzione.

Gemma, però, potrebbe essere una delle nuove concorrenti a mettersi in gioco e di conseguenza lascerebbe il suo posto nella trasmissione di Maria De Filippi, proprio come successe già un po' di anni fa con Karina Cascella, che lasciò il ruolo di opinionista a U&D per partecipare al reality game La Talpa, all'epoca condotto da Paola Perego.