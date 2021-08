Gemma Galgani continua ad essere una delle dame più chiacchierate e al tempo stesso seguite di Uomini e donne. La popolare trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda dal prossimo 13 settembre su Canale 5 e intanto non mancano i retroscena sul nuovo cast. Tra le voci di queste ultime ore, anche quella legata ad un possibile addio di Gemma, la quale potrebbe lasciare la popolare trasmissione del pomeriggio Mediaset per approdare nel cast di un altro programma in onda sempre sulle reti del Biscione.

Retroscena Uomini e donne 2021/2022: debutta la tronista trans

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal mese di settembre anche se, le registrazioni ufficiali, cominceranno a fine agosto.

Al centro dell'attenzione ci saranno quattro nuovi tronisti che si metteranno alla prova per cercare la loro anima gemella.

Tra queste ci sarà anche la prima tronista trans del programma che debutterà a settembre e si metterà in gioco in questa nuova esperienza che segnerà una novità importante per il dating show di Maria De Filippi.

Già in passato, del resto, la conduttrice di Uomini e donne si era dimostrata aperta ai cambiamenti, accogliendo nel suo programma il primo tronista gay.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne per un reality

Insomma, le sorprese non mancheranno e potrebbero essercene diverse anche per quanto riguarda il parterre del trono over.

Gli ultimi retroscena sul programma, parlando di una possibile uscite di scena della dama torinese Gemma Galgani. Si vocifera che Gemma potrebbe dire "basta" alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui ne fa parte da oltre undici anni e il motivo avrebbe a che fare con un altro programma Mediaset.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno del reality game "La Talpa", previsto nel corso del 2022 su Canale 5.

Isabella al posto di Gemma a U&D?

Si vocifera che Gemma Galgani potrebbe essere uno dei volti di questa nuova edizione del reality show anche se, al momento, non si conoscerebbero ancora tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il nuovo impegno televisivo della dama torinese di Uomini e donne.

Cosa succederà a questo punto? Gemma andrà via per davvero dalla trasmissione di Maria De Filippi?

In queste ultime settimane si erano rincorse anche delle voci legate al fatto che la padrona di casa, avesse intenzione di dare maggiore spazio alle vicende della dama Isabella Ricci, al punto che i bene informati la considererebbero già la "nuova star" del programma a discapito proprio di Gemma.