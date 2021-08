Quando mancano circa tre settimane alla prima registrazione stagionale di Uomini e donne, sul web si stanno facendo varie ipotesi su quali saranno le protagoniste del Trono Over. Se la presenza di Gemma Galgani nel cast è già stata confermata, altrettanto non si può dire per Roberta Di Padua, che da tempo è sparita dai social network. Anche Ida Platano e Isabella Ricci dovrebbero far parte del cast 2021/2022, mentre la redazione non avrebbe intenzione di richiamare "vecchie" dame come Pamela, Valentina e Veronica.

Ipotesi sui protagonisti del nuovo Uomini e Donne

Domenica 29 agosto Maria De Filippi condurrà la prima puntata dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne: nella tarda serata di quel giorno, dunque, sul web cominceranno a circolare le anticipazioni dettagliate di ciò che accadrà tra i vari protagonisti del format.

Assodato il fatto che anche quest'anno il Trono Classico e il Trono Over condivideranno lo studio, i fan fremono dalla curiosità di sapere come sarà composto il nuovo cast, ovvero quanti storici personaggi saranno confermati e quanti resteranno a casa.

L'unica certezza che si ha a circa tre settimane dal debutto, è che Gemma Galgani parteciperà anche alla stagione che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 13 febbraio.

La torinese ha già fatto sapere che dopo l'estate tornerà davanti alle telecamere per cercare quel principe azzurro che sogna da sempre e che non ha ancora incontrato.

Chi torna e chi va via da Uomini e Donne

Tra le dame del parterre che animerà le nuove puntate di Uomini e Donne, ci saranno anche Isabella Ricci e Ida Platano: la prima è amatissima dal pubblico e potrebbe rubare a Gemma lo scettro di "regina" del Trono Over, la seconda è ancora single e si prepara a tornare in televisione per cercare un altro amore dopo Riccardo Guarnieri.

Un'altra storica protagonista che la redazione potrebbe contattare per gli appuntamenti di settembre, è Barbara De Santi: la maestra ha il cuore libero e non ha mai nascosto che le piacerebbe avere un'altra opportunità nel programma che le ha dato fama e popolarità negli anni passati.

Gli autori, invece, non avrebbero intenzione di richiamare Valentina Autiero (che tornerebbe volentieri nel cast del format Mediaset), Veronica Ursida (ex di Armando Incarnato e oggi attivissima sui social network) e Pamela Barretta (in questo caso lo stop sarebbe stato da parte della pugliese, che al momento non si sentirebbe pronta a rivivere l'esperienza davanti alle telecamere).

Il possibile ritocchino della 'regina' di Uomini e Donne

L'unica veterana del Trono Over che attualmente non si sa se a settembre figurerà nel parterre, è Roberta Di Padua. La romana si è presa una pausa da Instagram per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la cocente delusione vissuta con Riccardo Guarnieri. La dama potrebbe riapparire sui social proprio a fine agosto, ovvero quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne 2021/2022.

Le nuove puntate del dating-show, però, potrebbero regalare ai telespettatori un altro colpo di scena. Un rumor che sta circolando da qualche ora sul web, infatti, sostiene che Gemma potrebbe sorprendere il pubblico a casa alla sua prima apparizione in studio dopo le vacanze.

I fan più attenti hanno notato che da tempo Galgani non mostra il suo viso su Instagram: nelle Stories che pubblica sul suo profilo, la torinese inquadra o quello che ha di fronte oppure sé stessa ma sempre dal collo in giù. L'ipotesi che va per la maggiore, dunque, è che la 71enne potrebbe essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica, ovvero un'operazione che le avrebbe modificato il naso.