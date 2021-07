Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e discussi di questa calda estate 2021. Costantemente al centro del Gossip, il divo turco vanta milioni di estimatori e fan anche nel nostro Paese, tra cui un protagonista di Uomini e donne. Trattasi di Gianni Sperti, il celebre e amatissimo opinionista della trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Mara De Filippi, che sui social non disdegna mai i suoi "like" alle foto dell'attore di DayDreamer e Mr Wrong.

Gianni Sperti tra i super-fan di Can Yaman, il divo turco di Canale 5

Nel dettaglio, tra i super-fan social di Can Yaman figura proprio il protagonista di Uomini e donne, Gianni Sperti che assieme alla sua amica Tina Cipollari, costituisce la coppia per antonomasia del dating show del primo pomeriggio di Canale 5.

Gianni Sperti è tra i fan italiani più attivi di Can Yaman: i suoi "like" alle foto pubblicate su Instgaram dall'attore turco, non mancano mai.

Che siano le foto con Diletta Leotta oppure quelle dove Can si lascia immortalare in costume oppure per il lancio della sua nuova linea di profumi, il "mi piace" dell'opinionista di Uomini e donne è sempre presente ai vari post social pubblicati dal divo turco.

Anche l'ultimo scatto, pubblicato questo pomeriggio da Yaman sui social, non è passato inosservato a Gianni Sperti. Il divo turco si è fatto immortalare in un momento di relax dopo un duro allenamento che aveva testimoniato tra le stories del suo profilo.

Pioggia di 'like' da Gianni Sperti alle foto dell'attore turco

Yaman appare rilassato, in costume, mentre si gode un po' di sano relax prima di tornare a quelli che saranno i prossimi impegni professionali che lo attendono.

E, anche questa volta, Gianni Sperti ha dimostrato di essere tra i fan "numero uno" del protagonista di svariare serie televisive di successo in onda su Canale 5.

Intanto Can Yaman continua ad essere al centro del gossip anche per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

Si torna a parlare di crisi per la coppia Can-Diletta

Proprio in queste ultime ore, si sono fatte sempre più insistenti le voci legate ad una possibile rottura tra i due fidanzati, che hanno acceso il gossip con la loro storia d'amore.

Questo weekend, infatti, i due sono stati beccati separatamente e come se non bastasse Diletta si è lasciata immortalare senza avere al dito il prezioso anello di fidanzamento che le venne regalato da Can Yaman.

Possibile che tra i due, la love story sia giunta già al capolinea dopo appena sei mesi di amore e passione? I dubbi non mancano anche se al momento, Can e Diletta preferiscono non commentare queste voci sulla presunta crisi in corso.