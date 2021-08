Simona Ventura torna a parlare delle colleghe Barbara D'Urso e Mara Venier, con le quali non ha mai nascosto che non corre buon sangue e che i rapporti non sono affatto dei migliori. In una recente intervista, l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi aveva ammesso che se dovesse scegliere con quali delle due trascorrere un po' di tempo insieme, preferirebbe di certo mangiare una bella pizza. Simona ha ribadito il suo concetto in un'altra intervista parlando anche di "ipocrisia".

La frecciatina di Simona Ventura contro le colleghe Mara Venier e Barbara d'Urso

Nel dettaglio, da un po' di tempo ormai Simona Ventura non nasconde di non essere in buoni rapporti con le colleghe Mara Venier e Barbara d'Urso.

Con la prima i rapporti si sono freddati dopo la fine della storia d'amore tra Ventura e il figlio dell'attuale marito di Mara Venier. Con Barbara d'Urso, invece, ci sono state delle stoccate che si sono scambiate sui giornali anche se, recentemente, il figlio della conduttrice partenopea ha lavorato al fianco di Simona Ventura.

Il secondogenito di Barbara d'Urso ha prodotto con la sua casa di produzione televisiva, il nuovo programma di Simona Ventura in onda su Real Time e, a tal proposito, la conduttrice aveva espresso delle parole di grande stima nei confronti del giovane Emanuele.

Eppure, il rapporto tra Ventura, d'Urso e Venier continua a non essere idilliaco e la conduttrice di Chivasso non ha risparmiato una nuova frecciatina al vetriolo.

La verità di Simona Ventura

Intervistata dal Corriere della Sera, Simona Ventura ha ribadito che tra le due colleghe preferirebbe di gran lunga la pizza.

"Scelgo la pizza era una battuta. Però odio l'ipocrisia e racchiude il mio pensiero", ha ammesso Ventura nel corso dell'intervista parlando di Barbara d'Urso e Mara Venier.

Al tempo stesso, poi, Ventura ha ribadito che le donne in televisione sono state sue preziose amiche ma al tempo stesso anche delle acerrime nemiche.

Insomma, ancora una volta super-Simo non le manda a dire nei confronti dei due volti noti del piccolo schermo che, per il momento, hanno preferito non replicare a questa nuova stoccata.

Il ritorno in tv di Ventura al fianco di Paola Perego: da settembre in daytime

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Simona Ventura si prepara al suo atteso ritorno in televisione, a partire da settembre 2021.

La conduttrice, infatti, debutterà al timone del nuovo programma di Rai 2 dal titolo Citofonare Rai 2, che condurrà al fianco della collega e amica Paola Perego.

Una coppia del tutto inedita, composta da due donne, che proverà a tirare su le sorti della domenica mattina della seconda rete Rai.