Continuano i nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai Tre, dal lunedì 6 al venerdì 10 settembre 2021. Le anticipazioni rivelano che le nuove puntate saranno ricche di colpi di scena. Le condizioni di Susanna non miglioreranno e la polizia sarà impegnata nelle indagini con lo scopo di trovare il responsabile dell'aggressione. Le ricerche si concentreranno su Palazzo Palladini: un abitante sarà il principale indagato.

La campagna pubblicitaria della Pasta Rosato avrà grande successo, ma un incidente farà precipitare tutti i piani di Fabrizio.

Marina sarà molto preoccupata per il futuro dell'azienda e su come gestire i giudizi della gente in seguito allo spot del pastificio. Vittorio, invece, convincerà Rossella a concedersi una serata di relax. La ragazza lo asseconderà ma rischierà di compromettere il suo futuro professionale.

Anticipazioni Upas, la confessione di Renato

Nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021, Susanna lotterà tra la vita e la morte a causa dell'aggressione subita. La polizia continuerà ad effettuare tutte le ricerche del caso, al fine di trovare il colpevole. Indagini che porteranno proprio a Palazzo Palladini.

Nel frattempo, Bianca metterà Franco in una situazione molto delicata, mentre la campagna pubblicitaria della Pasta Rosato riscuoterà un successo strepitoso per Fabrizio.

Purtroppo, gli imprevisti saranno dietro l'angolo: Marina non farà in tempo a complimentarsi con il marito quando l'uomo avrà un nuovo incidente e rischierà di far crollare tutti gli affari. Intanto, Renato prenderà coraggio e si confiderà con Niko, liberandosi da un peso che lo torturava da tempo. Tuttavia, scoprirà che la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro.

Nel frattempo, Marina continuerà ad essere preoccupata per il marito pensando alle critiche subite da Fabrizio in merito allo spot del pastificio.

Un posto al sole, le indagini su Palazzo Palladini

Durante le nuove puntate di Upas, Vittorio inviterà Rossella a prendersi una serata libera. La ragazza cercherà di lasciarsi andare e concedersi un momento di spensieratezza, ma non si renderà conto che questa scelta potrebbe peggiorare la situazione, soprattutto da un punto di vista professionale.

Nel frattempo, Renato non racconterà immediatamente di aver assistito all'aggressione di Susanna. Tuttavia darà spiegazioni alla polizia, ma le sue parole non basteranno per calmare le tensioni e i sospetti in famiglia. Le indagini sull'aggressione di Susanna si focalizzeranno sempre di più su un abitante di Palazzo Palladini, mentre le condizioni della ragazza non miglioreranno.