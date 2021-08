Che fine ha fatto la primogenita nata dal matrimonio di Romina Power e Al Bano? Secondo Dagospia, Yari Carrisi avrebbe avuto un colloquio segreto con la sorella Ylenia Carrisi. In seguito ai rumor, il 48enne ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. Come spiegato da Yari, la notizia uscita sul suo conto è totalmente infondata.

L’indiscrezione

La scomparsa di Ylenia Carrisi continua ad essere avvolta nel mistero. L’ultimo contatto tra la ragazza ed i suoi genitori, c’è stato nel lontano 1993: Romina Power e Al Bano ricevettero una telefonata da un hotel di New Orleans, dopodiché il nulla.

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal portale diretto da Roberto D’Agostino, il secondogenito della famiglia Carrisi avrebbe avuto un incontro segreto con Ylenia. Nel dettaglio, i due si sarebbero visti a Santo Domingo. Ma non è tutto, la primogenita avrebbe rivelato di essersi allontanata di sua spontanea volontà perché stanca di avere sempre i riflettori puntati.

La smentita

Secondo Dagospia, Yari si sarebbe convinto che sua sorella - dopo tanti anni - sarebbe ancora in giro per il mondo. Inoltre, il 48enne avrebbe compreso le motivazioni del gesto di Ylenia e le avrebbe accettate. Ovviamente, la notizia ha destato da subito un grande clamore mediatico. Di conseguenza, il figlio di Al Bano e Romina ha deciso di intervenire.

Tramite il suo profilo Instagram, Yari si è detto amareggiato per quello che è uscito sul suo conto. A tale proposito ha chiosato: “Questa notizia speculativa è falsa”. A detta del secondogenito dei Carrisi, la sorella è stata una delle persone più belle, colte e creative che abbia mai conosciuto. Conoscendo il tipo di donna che era Ylenia, non si sarebbe mai allontanata dalla famiglia solamente perché stanca delle continue attenzioni mediatiche: “Lei era libera da condizionamenti”.

Yari sta lavorando ad un documentario sulla sorella

Yari Carrisi ha spiegato che da quando Ylenia è scomparsa nel nulla, lui ha fatto di tutto per portare avanti il “lavoro” della sorella. Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha annunciato in anteprima il suo nuovo progetto di lavoro: “Sto lavorando ad un programma in suo onore”.

Dopo l’allontanamento di Ylenia Carrisi, Romina Power non ha mai smesso di cercarla. In varie occasioni, la cantante ha lanciato degli appelli per le tante ragazze scomparse da New Orleans. Nonostante, Al Bano non si sia mai arreso, nel dicembre del 2014 il cantante ha presentato al tribunale di Brindisi un’istanza di morte in cui veniva dichiarata la morte della sua primogenita. Secondo Al Bano Carrisi quello era l’unico modo per voltare pagina.