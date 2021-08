Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra i dolori e gli amori della giovane Eda Yildiz alle prese con la sua relazione con l'imprenditore Serkan Bolat. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 30 agosto al 3 settembre 2021, tutti i giorni a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui desideri che Serkan chiederà ad Eda di esaudire, sul licenziamento di Selin, sulla vittoria alle elezioni di Aydan e sull'arrivo della nuova dipendente Balca.

Selin si dimette

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Eda si convincerà che Serkan non si è presentato alla cena per umiliarla. Quello che la giovane non sa è che una persona misteriosa ha volontariamente fornito all'architetto l'indirizzo sbagliato del ristorante. Chiarito il malinteso, Serkan porterà a cena l'amata e la aiuterà a superare la sua paura per la claustrofobia. Dopo aver saputo che Ferit e Ceren vorrebbero raccontare al Bolat tutta la verità sulla divulgazione del suo contratto di fidanzamento, Selin deciderà di anticiparli, spiegando tutto all'imprenditore e annunciandogli di aver deciso di cedergli le sue azioni dell'azienda per poi licenziarsi. Saputo ciò, Serkan deciderà di punire Eda per avergli mentito, chiedendole di realizzare tre suoi desideri.

La giovane accetterà a patto di sapere prima in cosa consistono questi desideri.

Balca è la nuova addetta alle pubbliche relazioni

All'Art Life inizieranno i colloqui per assumere una nuova addetta alle pubbliche relazioni. Gelosa delle tre candidate che si sono presentate, Eda si impegnerà a fare assumere una ragazza di nome Balca, senza sapere che quest'ultima è interessata a Serkan.

La nuova dipendente dell'Art Life verrà aiutata da Selin che le racconterà tutto ciò che sa sul conto del Bolat. Per evitare che il posto di presidente della fondazione le venga sottratto da Aydan, Nesrin informerà i giornalisti che la sua rivale sta divorziando dal marito. A quel punto, Balca interverrà nella questione, riuscendo a liberarsi facilmente della stampa per dedicarsi ad aiutare Aydan a conquistare la vittoria delle elezioni.

Per festeggiare, la nuova presidente della fondazione organizzerà una festa in cui Engin arriverà in sella ad un cavallo per fare una plateale proposta di matrimonio a Piril. Selin annuncerà di essere in partenza per la Danimarca, mentre Balca si presenterà a casa di Serkan con un pretesto. L'architetto la lascerà entrare ed ordinerà una pizza per loro due, senza sapere che Eda sta arrivando a casa sua. Giunta lì, la giovane confesserà al Bolat di pensare che Balca sia interessata a lui. Serkan non sarà dello stesso avviso e proporrà ad Eda di osservare più da vicino i comportamenti di Balca per vedere chi ha ragione.