Grande attesa per il ritorno di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno torna in onda in netto anticipo su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al cast di professori di questa edizione, dove sarebbe prevista anche l'entrata in scena del ballerino Raimondo Todaro. Per quanto riguarda, invece, la cantante Arisa, la sua presenza non è più prevista nel parterre di insegnanti della nuova stagione.

Al via Amici 21, anticipazioni prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21, rivelano che anche quest'anno il talent show andrà in onda al sabato pomeriggio su Canale 5.

La prima puntata è prevista per il prossimo 18 settembre, come sempre alle ore 14:10 circa, subito dopo l'appuntamento con la soap opera Beautiful. A partire dal lunedì successivo, poi, Amici avrà la sua striscia di daytime nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Gli appuntamenti del sabato pomeriggio, però, non andranno in onda in diretta televisiva ma verranno registrati.

La prima registrazione di Amici 21

Al momento, la registrazione della prima puntata, è in programma per il prossimo 15 settembre: sarà questa la data in cui si formerà la nuova classe di allievi che entrerà a far parte del cast del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Grande attesa anche per quanto riguarda il cast artistico di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6: una delle novità di quest'anno riguarda l'uscita di scena di Arisa, la quale pare che, per motivi personali, abbia scelto di non rinnovare il suo impegno con il programma Mediaset.

Ebbene, a prendere il suo posto nella categoria dei prof di canto ci penserà la showgirl Lorella Cuccarini. Dopo essersi messa in gioco come prof di ballo, ecco che quest'anno la prof Cuccarini insegnerà canto ai nuovi allievi della scuola.

Il nuovo cast di Amici 21: Lorella Cuccarini diventa prof di canto

La poltrona di ballo lasciata vuota da Lorella, invece, dovrebbe essere occupata dalla new entry Raimondo Todaro: al momento non c'è ancora l'ufficialità al 100%, ma lo scambio di battute social che c'è stato con la prof Alessandra Celentano lasciare presupporre che la trattativa con Amici 21 andrà in porto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessandra Celentano, infatti, resta confermatissima come prof di ballo ma questa volta, dopo i battibecchi dello scorso anno con la "nemica" Lorella Cuccarini, potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con Todaro, reduce dalla lunghissima esperienza (quasi ventennale) a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Nel cast di questa ventunesima edizione, è prevista anche la presenza di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dello scorso anno.