Manca una sola settimana al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 13 settembre, infatti, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata del format di Canale 5, che gli è stato affidato per il terzo anno consecutivo. Il cast non è ancora stato svelato del tutto, ma si dice che dovrebbero essere 22 i concorrenti che entreranno in gioco nelle prime dirette: le sorelle etiopi Hailé Selassié gareggerebbero come un unico inquilino.

Conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip sta per riaprire i battenti: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della sesta edizione, la terza con Alfonso Signorini conduttore.

Il direttore ha lavorato negli ultimi mesi per mettere su un cast che non facesse rimpiangere quello amatissimo dell'anno scorso.

Il debutto del reality show avverrà in diretta su Canale 5 tra una settimana, quando i nuovi concorrenti faranno il loro ingresso tra le mura di Cinecittà.

Gli addetti ai lavori, però, hanno ufficializzato soltanto quattro vipponi: Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne e influencer), Katia Ricciarelli (cantante lirica), Soleil Sorge (ex di U&D, Isola dei Famosi e del fratello di Belen Rodriguez) e Andrea Casalino (modello).

I nomi degli abitanti della casa del Grande Fratello Vip

Secondo quello che riportano i giornalisti, i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero essere 22.

Tra lunedì 13 e venerdì 17 settembre, dunque, la casa di Cinecittà dovrebbe accogliere un copioso numero di celebrità, quasi equamente divise tra uomini e donne.

I protagonisti non ancora confermati della sesta stagione del reality show Mediaset dovrebbero essere: Aldo Montano (campione di scherma), Amedeo Goria (giornalista sportivo), Carmen Russo (ballerina alla seconda volta nel cast), Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex fiamma di Belen Rodriguez e Dayane Mello), Giucas Casella (illusionista), Lucrezia, Jessica e Clarissa (figlie dell'imperatore d'Etiopia), Jo Squillo (cantante e conduttrice), Manila Nazzaro (ex Miss Italia), Miriana Trevisan (soubrette), Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Raffaella Fico (showgirl ed ex gieffina), Tommaso Eletti (fidanzato di Temptation Island 2021), Samy Youssef (modello egiziano), Manuel Bortuzzo (ex nuotatore), Ainett Stephens (valletta), Francesca Cipriani (soubrette ed ex inquilina), Alex Belli e Davide Silvestri (attori).

Informazioni sul Grande Fratello Vip 6

La nuova edizione del GF Vip debutterà tra una settimana e sono solo quattro i concorrenti confermati. Dei 22 personaggi famosi che a breve entreranno nella casa alcuni hanno già vissuto l'esperienza a Cinecittà in passato ed hanno accettato di ripeterla qualche anno dopo e con un nuovo bagaglio da raccontare.

Il conduttore Alfonso Signorini sarà affiancato da due opinioniste inedite: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe commenteranno i comportamenti dei vipponi dallo studio, ma non saranno le uniche. Quest'anno, infatti, sono state scelte anche due rappresentati del pubblico per esprimere pareri su quello che accadrà davanti alle telecamere nei prossimi mesi.

Qualora gli ascolti dovessero soddisfare Mediaset, si dice che il programma potrebbe essere allungato di parecchio: si parla della possibilità che il GF Vip 6 diventi il più lungo della storia.