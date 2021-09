I profili social di Amici hanno ufficializzato la data in cui sarà trasmessa la prima puntata della nuova edizione, che quest'anno inizierà con largo anticipo rispetto al passato. Sabato 18 settembre, dunque, la scuola riaprirà i battenti per cantanti e ballerini che sognano di vivere d'arte: la nuova classe sarà seguita da 6 professori, e l'unica new entry dovrebbe essere Raimondo Todaro per la danza. All'esordio, inoltre, ci sarà un omaggio a Michele Merlo, l'ex alunno che è scomparso di recente per motivi di salute.

Quando riapre la scuola di Amici

La notizia era nell'aria da settimane, ma soltanto giovedì 2 settembre ha trovato conferma nella voce degli addetti ai lavori: la ventunesima edizione di Amici inizierà sabato 18, ovvero tra quindici giorni.

Ancora non si sa se la prima puntata sarà in diretta oppure registrata, però, conoscendo il meccanismo del programma, è facile intuire cosa accadrà quel giorno.

Maria De Filippi svelerà ai telespettatori il cast che ha messo su nell'ultimo periodo: la commissione interna composta da sei professori e i ragazzi che siederanno dietro ai banchi della scuola più famosa d'Italia.

La conduttrice, dunque, a breve presenterà i cantanti e i ballerini che prenderanno il posto di "star" amatissime come Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Giulia Stabile (quest'ultima farà parte dei professionisti sin dal debutto e a meno di un anno dalla sua vittoria).

I dubbi sugli insegnanti di Amici

I professori di Amici 21 saranno sei in tutto. Maria De Filippi ha apportato dei cambiamenti alla formazione che ha contribuito al successo della passata edizione, alcuni voluti e altri necessari.

Dopo aver saputo che Arisa non ha trovato un accordo con la produzione, la presentatrice ha chiesto a Lorella Cuccarini di cambiare categoria: la showgirl, dunque, dal 18 settembre sarà un'insegnante di canto e non più di ballo.

La romana affiancherà i confermatissimi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda il cast dei docenti di danza, c'è ancora un dubbio da svelare: chi sostituirà Lorella? Se Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono già state ufficializzate, resta un mistero il nome del terzo ed ultimo collega che aiuterà i ballerini della scuola fino alla fase serale.

Il botta e risposta social che c'è stato in questi giorni tra la maestra di danza classica e Raimondo Todaro, fa pensare che dovrebbe essere proprio lui l'unica new entry della stagione 2021/2022 del talent-show, ma la sua partecipazione non è ancora stata confermata da fonti ufficiali.

Emozioni alla prima della nuova stagione di Amici

La puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 18 settembre, inizierà in modo toccante. Da settimane, infatti, si dice che Maria De Filippi abbia intenzione di omaggiare un ragazzo che ha partecipato al suo talent qualche anno fa e che nel giugno scorso è venuto a mancare.

Michele Merlo, il cui nome d'arte nella scuola era Mike Bird, sarà ricordato probabilmente con un video in cui saranno racchiusi i momenti più belli che ha vissuto nel programma, dalle esibizioni davanti al pubblico che lo amava al sodalizio con la direttrice artistica Emma Marrone (con la quale ha mantenuto un rapporto d'amicizia anche dopo la fine dell'esperienza davanti alle telecamere).

Il giovane cantautore è scomparso di recente a causa di una leucemia fulminante che gli ha provocato un'emorragia celebrale. I fan della trasmissione si sono stretti attorno alla famiglia del veneto, così come ha fatto anche la presentatrice di Amici che gli ha dedicato bellissima parole in una lettera che è stata pubblicata sui social network.