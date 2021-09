Il cast di Amici 21 potrebbe essere al completo: un tweet che Alessandra Celentano ha scritto il 31 agosto, sembra anticipare la presenza di Raimondo Todaro nella commissione di ballo. La storica insegnante di danza classica, infatti, si è esposta per chiedere a Maria De Filippi di arruolare il siciliano come professore sostituto di Lorella Cuccarini: l'intento della maestra è quello di dimostrare al collega che parlano la stessa lingua, anche se insegnano stili diversi.

Il messaggio dell'insegnante di Amici a Maria

Quando mancano poco più di due settimane al ritorno in televisione di Amici, sui social network è apparso un particolare quanto strano messaggio.

Sulle pagine ufficiali del talent-show, infatti, la sera del 31 agosto è stato condiviso il tweet che Alessandra Celentano ha scritto sul proprio account, una riflessione che sembra anticipare un annuncio che potrebbe arrivare a brevissimo.

La storica maestra della scuola, infatti, qualche ora fa ha digitato: "Quest'estate ho letto l'intervista di Raimondo Todaro. Ho letto che gli piacerebbe partecipare ad Amici".

L'insegnante di danza classica, poi, ha voluto punzecchiare il collega quando ha aggiunto: "Anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché la danza è una e forse lo capirebbe".

La professoressa, dunque, ha lanciato una frecciatina all'ex volto di Ballando con le Stelle quando ha sottolineato che solo qualora entrasse a far parte del cast del programma Mediaset realizzerebbe che la disciplina che insegnano è una, anche se viene riproposta in vari stili come il classico e il latino-americano.

L'addio a Ballando con le Stelle e il possibile futuro ad Amici

Il tweet della maestra Celentano, si conclude con un appello alla conduttrice di Amici, l'unica che può decidere se arruolare Todaro nella commissione interna dell'edizione 2021/2022.

"Maria perché non prenderlo?", ha chiesto Alessandra al termine di un messaggio che molti fan hanno interpretato come un'anticipazione del cast che sarà annunciato a brevissimo, ovvero a ridosso della prima puntata del 18 settembre.

Raimondo si era detto favorevole alla partecipazione al talent-show di Canale 5 ma, nell'intervista in questione, aveva anche precisato che in quel momento non c'era nessuna trattativa in corso con la casa di produzione di De Filippi.

Il siciliano ha detto addio a Ballando con le Stelle poco tempo fa: dopo oltre 16 anni di collaborazione, l'insegnante di latino-americano ha deciso di congedarsi da Milly Carlucci per tentare nuove strade professionali: in base agli ultimi accadimenti, il futuro di Todaro dovrebbe essere nel cast di Amici 21.

Tutti i professori della nuova edizione di Amici

Il suggerimento che la maestra Celentano sembra aver dato a Maria De Filippi potrebbe rappresentare il tassello mancante nella formazione completa della commissione interna di Amici 21.

Ad oggi, mercoledì 1 settembre, si sa che i professori di canto della nuova edizione saranno: i riconfermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, e Lorella Cuccarini. Quest'ultima ha accettato di cambiare categoria dopo che Arisa non ha raggiunto un accordo con la produzione.

Per quanto riguarda i docenti di ballo, si sa che saranno Alessandra Celentano, Veronica Peparini e un terzo artista ancora non ufficializzato. Il tweet dell'insegnante di danza classica a favore dell'arrivo di Raimondo Todaro, però, potrebbe essere l'antipasto di un annuncio che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ovvero a ridosso del debutto della trasmissione su Canale 5 (la prima puntata andrà in onda sabato 18 settembre).