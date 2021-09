Mancherebbe solo l'ufficialità dell'ingresso di Raimondo Todaro nella cast della ventunesima edizione di Amici. Il botta e risposta che il maestro di latino-americano ha avuto con Alessandra Celentano sui social network, secondo i fan sarebbe l'antipasto del suo arrivo nella commissione interna di ballo: il siciliano dovrebbe prendere il posto di Lorella Cuccarini, da metà settembre nuova professoressa di canto.

Le frecciatine della maestra di Amici

Raimondo Todaro aveva smentito le voci che erano circolate sul suo possibile arrivo nel cast di Amici, e l'aveva fatto con queste parole: "Giuro di non avere nessuna trattativa economica in corso con Maria De Filippi".

A distanza di poco tempo da queste dichiarazioni, il nome dell'ex protagonista di Ballando con le Stelle torna prepotentemente in voga per il ruolo di terzo insegnante di danza della nuova edizione del talent-show, quello che prenderà il posto di Lorella Cuccarini.

Ad alimentare le chiacchiere a riguardo, è stato il tweet che Alessandra Celentano ha scritto qualche giorno fa e che le pagine ufficiali del format di Canale 5 hanno ripostato: "Ho letto che a Raimondo piacerebbe partecipare ad Amici, e anche a me piacerebbe se fosse un insegnante".

"Anche perché forse così capirebbe che la danza è una. Maria perché non prenderlo?", si conclude così il messaggio che la professoressa di danza classica ha condiviso con i follower circa due settimane prima dell'inizio del programma.

La replica del nuovo docente di Amici

Quasi 24 ore dopo che Alessandra l'ha punzecchiato con quel tweet, Todaro ha deciso di risponderle con un messaggio social altrettanto provocatorio.

"Cara maestra Celentano, sono pronto. Il rischio è che se verrò tu, anzi lei, forse finalmente vedrà che la danza non è una ma ci sono tante sfumature", sono queste le parole con le quali Raimondo ha replicato alle frecciatine della storica insegnante di Amici.

Questo botta e risposta sta entusiasmando i fan del talent-show, anche perché sembra essere l'antipasto di un annuncio che dovrebbe arrivare a brevissimo. Il fatto che la professoressa di danza classica si sia esposta in prima persona per chiedere a Maria De Filippi di assumere l'ex protagonista di Ballando con le Stelle, secondo tanti altri non è che una mossa della produzione per ufficializzare la presenza del siciliano nel cast della nuova edizione, la ventunesima.

La formazione di prof di Amici 21

Salvo cambi di programma dell'ultima ora, Raimondo Todaro dovrebbe essere l'unica new entry tra i docenti della scuola di Amici.

La commissione interna dell'edizione 2021/2022, infatti, sarà così composta: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Todaro per il ballo.

La rivalità che è nata l'anno scorso tra la maestra di danza classica e la soubrette romana (che da metà settembre prenderà il posto di Arisa, che non ha raggiunto un accordo con la produzione per la riconferma), nei prossimi mesi dovrebbe vedere protagonisti sempre la rigida professoressa e il siciliano che per 16 anni ha insegnato a danza a molti personaggi famosi a Ballando con le Stelle, su Rai 1.

La prima puntata della stagione, andrà in onda sabato 18 settembre ma ancora non si sa se sarà in diretta oppure verrà registrata con un po' d'anticipo. Quel giorno, comunque, Maria De Filippi presenterà i nuovi allievi della classe (i migliori cantanti e ballerini che si sono presentati ai casting), la commissione interna (composta da sei insegnanti, tre per categoria) e il corpo di ballo di professionisti (nel quale debutterà la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile).