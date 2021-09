Nuovo cambio programmazione in casa Mediaset per quanto riguarda l'assetto del weekend di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno delle novità legate al palinsesto di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che in queste prime settimane di messa in onda è andato in onda di domenica pomeriggio. A partire da ottobre, però, Amici 21 si sarebbe dovuto spostare di nuovo nella collocazione storica del sabato pomeriggio di Canale 5, ma così non sarà.

Retroscena Mediaset: Amici 21 prosegue sempre di domenica

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che in casa Mediaset si è optato per un nuovo cambio palinsesto e così il talent show di Maria De Filippi, proseguirà regolarmente la sua messa in onda sempre di domenica pomeriggio.

Dal 2 ottobre, infatti, la trasmissione doveva tornare ad andare in onda al sabato (come riportato in questi giorni dalla Guida Tv Mediaset e dalle varie guide presenti nei vari settimanali).

Alla fine, però, si è scelto di proseguire con il nuovo assetto della domenica pomeriggio di Canale 5 anche nelle domeniche autunnali a seguire. Così, il 3 ottobre, ci sarà un nuovo appuntamento con Amici 21 sempre di domenica pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30 e questa sarà la collocazione ufficiale del talent show di Maria De Filippi.

Anna Tatangelo passa al sabato, Maria De Filippi di domenica

A seguire, poi, ci sarà spazio per la puntata domenicale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che proseguirà la regolare messa in onda anche al sabato pomeriggio.

E così, dopo diversi anni, Maria De Filippi lascia il sabato pomeriggio di Canale 5 per approdare in quello che per diverse stagioni televisive, è stato il regno di Barbara d'Urso con la sua Domenica Live.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda, invece, la nuova edizione di Scene da un matrimonio con protagonista Anna Tatangelo, la trasmissione andrà in onda al sabato pomeriggio, subito dopo gli appuntamenti con Beautiful e Una vita.

Maria De Filippi domina gli ascolti con Amici 21 e batte Domenica In su Rai 1

Una scelta dettata in primis dai buoni risultati d'ascolto che Amici ha registrato in queste settimane di domenica pomeriggio.

Il talent show di Maria De Filippi ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori al debutto e 2,5 milioni nella seconda puntata, con uno share che ha sfiorato il 20% alla prima e che ha toccato il 17% domenica scorsa.

Numeri che hanno permesso ad Amici 21 di avere la meglio nella gara auditel contro la Domenica In condotta da Mara Venier, che si è fermata ad una media di circa 2 milioni di spettatori con uno share del 13-14%.