Nuovo spazio dedicato alle novità su Love is in the air, la popolare soap opera che ha debuttato ad inizio estate sulle reti Mediaset, dove ha ottenuto un discreto successo di ascolti. Gli spoiler turchi delle prossime puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bursin) bacerà con passione Eda Yildiz nel corso di una cena al ristorante per riacquistare i ricordi persi. Un atteggiamento che però susciterà la rabbia della fioraia.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan vuole recuperare la memoria

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv, narrano che Serkan proverà un approccio con Eda, ma purtroppo non avrà il risultato sperato.

Tutto comincerà quando la fioraia cercherà di far riaffiorare i ricordi a Bolat, scomparsi a causa di un incidente aereo alcuni mesi prima. La Yildiz, infatti, non si arrenderà nemmeno quando l'architetto dichiarerà di essere in procinto di unirsi in matrimonio con Selin, tornata ad essere la Pr dell'Art Life. La giovane, a questo punto, fingerà di essere innamorata di Deniz per far ingelosire l'ex fidanzato.

Serkan, intanto, dimostrerà di non riuscire a non pensare alla fioraia, tanto da confessare i suoi patemi d'animo a Engin. Alla fine, Bolat penserà di dover fare di tutto per recuperare la memoria, arrivando a chiedere a Melo di organizzare una cena a sorpresa per Eda.

Ceren svela all'architetto la verità sul finto fidanzamento di Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan dovrà affrontare degli imprevisti prima di recarsi all'appuntamento con Eda. Selin, infatti, piomberà nella sua abitazione all'improvviso, tanto da faticare moltissimo per togliersela di torno.

In seguito, l'architetto riceverà la visita di Ceren, che lo informerà di un segreto riguardante la sua amica Eda.

A tal proposito, la Basar spiffererà a Bolat che la nipote di Ayfer sta fingendo di essere la fidanzata di Deniz per scatenare la sua gelosia. Inoltre, ormai in preda ad una incontrollabile gelosia, gli comunicherà che la Yildiz è disposta a tutto pur di giungere al suo scopo.

La Yildiz schiaffeggia Bolat dopo averla baciata

Nonostante gli avvertimenti di Ceren, Serkan si recherà al ristorante dove Melo avrà portato Eda. Il giovane, a questo punto, non esiterà a baciarla appassionatamente davanti a tutti. Ma il gesto scatenerà le ire funeste dalla Yildiz. La donna, infatti, schiaffeggerà Bolat quando scoprirà di essere stata baciata solo per cercare di recuperare i suoi ricordi persi. Alla fine, la nipote di Ayfer rimarrà molto ferita quando il tentativo dell'architetto si rivelerà un nuovo fiasco.