Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, è tornato in onda da questa domenica nel pomeriggio di Canale 5. Un cambio programma attuato in casa Mediaset che ha dato dei risultati positivi dal punto di vista degli ascolti, visto che il talent è riuscito comunque ad imporsi nella sfida auditel della domenica, battendo il contenitore di Rai 1 e non si esclude che questa potrebbe essere la collocazione definitiva.

Maria De Filippi trionfa anche di domenica con Amici 21

Nel dettaglio, la prima puntata di Amici 21, in onda di domenica pomeriggio, ha ottenuto un ascolto medio di ben 2,8 milioni di utenti, arrivando a toccare il 20% di condivisioni.

Numeri che hanno permesso a Maria De Filippi di avere la meglio nella gara ascolti della domenica pomeriggio, battendo nettamente la prima puntata di Domenica In.

Il programma condotto da Mara Venier si è fermato ad una media di 2 milioni di spettatori con uno share di poco superiore al 14%.

Insomma un vero e proprio trionfo per la De Filippi che, anche in questo nuovo giorno di programmazione, è riuscito ad imporsi sul pubblico battendo ogni tipo di concorrenza.

Retroscena Amici 21: il talent show potrebbe continuare sempre di domenica

A seguire, buon debutto anche per la prima puntata domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno ha preso il posto di Domenica Live, condotta lo scorso anno da Barbara d'Urso.

Il talk show della Toffanin ha ottenuto il 16% di share nella prima parte e circa il 14% nella seconda parte, con una media superiore a 1,8 milioni di spettatori.

Dati importanti per la domenica pomeriggio Mediaset, al punto che gli ultimi retroscena di queste ore, che si starebbe pensando di tenere questo assetto anche nelle settimane autunnali.

Anna Tatangelo potrebbe passare al sabato pomeriggio

In un primo momento, infatti, l'appuntamento domenicale con Amici 21 doveva essere previsto solo per due settimane ma complice il boom di ascolti del debutto, non si escluderebbe che Pier Silvio Berlusconi possa chiedere alla De Filippi di proseguire la messa in onda del suo talent show sempre nel dì di festa.

Nel caso in cui la proposta venisse accettata dalla conduttrice Mediaset, il nuovo programma di Anna Tatangelo, "Scene da un matrimonio", passerebbe nella più facile giornata del sabato pomeriggio, sfidandosi contro le rubriche Linea Blu e A sua immagine in onda su Rai 1 e non contro la temutissima Domenica In di Mara Venier.