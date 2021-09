Riparte l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima registrazione di questa nuova stagione è in programma il 15 settembre, ma la trasmissione non andrà in onda di sabato pomeriggio, come è sempre accaduto. Per quest'anno, infatti, ci saranno delle novità legate alla programmazione di questa 21esima edizione del talent show. Cambierà il giorno di messa in onda ma anche il palinsesto del daytime, che fino allo scorso anno veniva trasmesso tra Canale 5 e Italia 1.

Cambia la programmazione tv di Amici 21

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione di Amici 21 rivelano che ci sarà spazio per un cambio palinsesto per quanto riguarda la messa in onda delle prime puntate di questa attesa edizione.

Mediaset, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi di andare in onda di domenica pomeriggio con i primi appuntamenti del suo talent e la conduttrice ha accettato. Di conseguenza, domenica 19 e 26 settembre, alle ore 14 andranno in onda le puntate iniziali di questa nuova edizione del talent show.

Le puntate del talent show di Maria De Filippi dureranno di più

Una sostanziale differenza riguarderà anche la durata complessiva, dato che di domenica pomeriggio, gli appuntamenti con Amici 21 dureranno fino alle 16:30 circa, dopodiché la linea passerà a Silvia Toffanin per la puntata del dì di festa del suo talk show Verissimo. A partire da ottobre, però, l'appuntamento con gli speciali del programma dovrebbero tornare di nuovo al sabato pomeriggio.

Ma le novità non sono finite qui, perché le anticipazioni riguardanti la programmazione del talent show Mediaset rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il daytime di questa edizione. La messa in onda, infatti, è prevista a partire da lunedì 20 settembre su Canale 5, dalle 16:10 alle 16:40 circa. Rispetto allo scorso anno, quindi, il programma di Maria De Filippi acquisisce spazio nella programmazione feriale della rete ammiraglia, dato che la striscia daily non durerà più 10 minuti come accadeva in passato.

Il daytime di Amici 21 cancellato da Italia 1

Un'altra sostanziale novità riguarda anche la cancellazione del daytime su Italia 1. Con la passata edizione, Mediaset scelse di riservare uno spazio ad Amici anche sulla rete giovane della televisione commerciale, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 19:35 circa. Quest'anno ciò non accadrà, dato che non è prevista la messa in onda di Amici 21 su Italia 1. Il talent show, però, dovrebbe avere un nuovo spazio nel palinsesto di La 5, anche se al momento non si conoscono ancora i dettagli e la fascia oraria in cui andrà in onda.