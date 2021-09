Ancora prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è stata attaccata da Delia Duran, moglie di Alex Belli. Poche ore fa, infatti, la modella e attrice di origine venezuelana ha criticato duramente l'atteggiamento dell'ex tronista di Uomini e Donne, per le sue affermazioni durante la presentazione, riguardanti suo marito. La modella, però, non ha risparmiato neanche le tre principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè, le quali avrebbero fatto delle "avance" ad Alex Belli, durante la prima puntata del reality show di Canale 5.

Sophie Codegoni mostra interesse per Alex Belli

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha risposto ad alcune domande sulla sua vita privata e sulle ipotetiche preferenze riguardo ai concorrenti che, insieme a lei, parteciperanno a questa nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A tal proposito, Sophie si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni: "So che c'è anche un bell'uomo, Alex Belli, so che è sposato, ma è lui che deve rimanere fedele". Queste affermazioni, sembrerebbero aver dato molto fastidio alla moglie dell'attore, Delia Duran. La modella, infatti, ha pubblicato due storie sul suo profilo ufficiale Instagram, nelle quali ha criticato duramente il comportamento di Sophie Codegoni.

Delia Duran critica Sophie Codegoni

Delia Duran non ha visto di buon occhio le affermazioni di Sophie Codegoni riguardo il marito Alex Belli, tanto che ha voluto sottolineare il suo disappunto, pubblicando due storie sul suo profilo Instagram. Nella prima storia la modella venezuelana, non ha menzionato nessuno, ma ha voluto mandare una chiara provocazione, nei confronti di chi non rispetta "l'unione del matrimonio".

Nella seconda storia, invece, Delia Duran ha chiaramente rivolto il suo messaggio a Sophie Codegoni e alle tre sorelle e principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè. Duran, inoltre, ha voluto ricordare che suo marito è entrato nella casa esclusivamente per costruire un futuro per la sua famiglia e non, a detta sua, per "rallegrare ogni tipo di donna".

Duran entrerebbe nella casa per portare via il marito

Sempre nella storia Instagram, la moglie di Alex Belli ha dichiarato: "Come ti permetti Sophie Codegoni e come si permettono le tre principesse". Inoltre, la modella ha scritto che sarebbe pronta ad entrare nella casa e a portare via suo marito, qualora la situazione lo richiedesse. Alex Belli, intanto, ha già chiarito durante la prima puntata del reality, le sue intenzioni e più volte ha tranquillizzato sua moglie, nonostante sia ignaro di ciò che sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello.