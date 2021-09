Mercoledì 22 settembre, su Canale 5, è stato trasmesso il daytime dedicato ad Amici 21. Tra i protagonisti, c'è stato Mirko Masia che ha ricevuto una lettera dalla maestra Alessandra Celentano. L'insegnante di danza non ha utilizzato mezzi termini per dire che l'allievo è molto lontano dai suoi canoni di "ballerino professionista". Missiva che è stata accolta con sconforto dal 19enne romano.

La stoccata della maestra

Mirko Masia ha il banco in sospeso nella scuola, perché Veronica Peparini non ha trovato pronto l'allievo. Nonostante questa situazione, la maestra Celentano ha deciso di offrire un'opportunità al ragazzo originario di Allumiere (Roma).

Mirko affronterà una serie di prove e tra un mese verrà deciso se potrà restare o meno all'interno del talent.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre, il 19enne è scoppiato un lacrime dopo avere ricevuto una comunicazione dalla sua insegnante. Nel dettaglio, Alessandra Celentano ha espresso il suo punto di vista su Mirko: "Tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino". A detta dell'insegnante, la differenza tra lei e Raimondo Todaro è la sincerità: Celentano ha sostenuto di non camuffare mai la verità. Nel prosieguo, la maestra ha spiegato che per descrivere un vero professionista di danza lei pensa ad un cigno, mentre se deve immaginare il giovane allievo lo vede più come un ragno.

Lo sfogo dell'allievo

Nel leggere le parole della sua insegnante, Mirko Masia è scoppiato in lacrime. Il 19enne ha spiegato che i pezzi che gli sono stati assegnati sono molto lontani dal suo stile: "Non li sento miei". A detta dell'allievo, sarebbe stato meglio avere un professore adatto al suo genere musicale. Dopo avere visualizzato il video di una seconda coreografia da portare in scena, il diretto interessato ha chiosato: "Non mi va di fare una figura di m....".

Mirko è stato prontamente consolato dai compagni di scuola. In particolare, Nicol (cantante) ha invitato il 19enne a trasformare la rabbia in forza: "Prova ad affrontarla in modo diverso, perché la devi affrontare comunque".

Il metodo di giudizio

Dopo essersi confrontato con i suoi compagni, Mirko Masia ha deciso di parlarne con Alessandra Celentano.

Quest'ultima, però, anziché correggere il tiro, ha rincarato la dose. Nel dettaglio, la maestra ha rimproverato l'allievo per essersi presentato in sala prove con un abbigliamento poco consono e per non conoscere i passi di danza con il loro nome. Inoltre, nel vedere alcune lacune del ragazzo, gli ha proposto di fare ulteriori lezioni in tutti gli stili di danza.

Infine, la coreografa ha fatto sapere che Masia, tutte le volte che verrà valutato, riceverà dei voti sotto la sufficienza che andranno da 0 a 3. Al termine del mese di prova, verrà fatta una media tra i voti. Qualora il ballerino non dovesse riuscire a soddisfare la maestra Celentano, lei potrà decidere di eliminarlo prima del mese di prova.