I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, a perdere le staffe è stata la cantante Katia Ricciarelli, che ha sonoramente sbottato nei confronti degli altri compagni che stanno condividendo con lei questa esperienza. Il motivo? Katia non ha gradito il fatto di essere stata esclusa da un gioco che avevano organizzato ieri sera gli altri inquilini e non ha perso occasione per farlo notare ai suoi compagni di gioco.

La furia di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno organizzato un gioco in casa, ma, a quanto pare, Katia Ricciarelli non sarebbe stata invitata e per questo motivo l'ex moglie di Pippo Baudo è andata su tutte le furie, facendolo fatto subito notare al resto dei suoi compagni di avventura.

"Mi avete mancato di rispetto, con una persona che si è sempre rivelata con tutti voi molto carina ed educata. Basta", ha sbottato Katia Ricciarelli parlando con Jo Squillo, la quale provava a spiegarle che anche altri inquilini non erano presente a quel gioco.

La furia di Katia, però, non si affatto placata: la cantante lirica non ha voluto ascoltare ulteriori spiegazioni da parte dei suoi compagni e anche quando Tommaso Eletti le faceva notare che stavano discutendo su un qualcosa di immotivato, lei ha prontamente replicato perdendo ancora una volta la pazienza.

'Venerdì dirò quello che penso', sbotta Katia contro gli altri compagni di gioco

"Passerà anche venerdì questa discussione qua e dirò quello che penso", ha sentenziato Katia Ricciarelli, mentre Tommaso cercava di convincerla ad unirsi al resto del gruppo per poter continuare a giocare tutti insieme.

Un atteggiamento decisamente scontroso quello di Katia, la quale ha ammesso di conoscersi molto bene e di sapere che questo tipo di atteggiamenti proprio non le vanno giù.

Insomma, un clima decisamente "scoppiettante" quello che si respira in queste ore all'interno della casa più spiata d'Italia, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda della quarta puntata serale del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, la quale potrebbe essere caratterizzata da un "Katia contro tutti".

Aldo Montano lascia la casa del Grande Fratello Vip per qualche giorno

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso delle ultime ore c'è stato anche un evento che ha visto coinvolto Aldo Montano.

Il campione olimpico ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6 per degli "importanti impegni istituzionali". Montano ritornerà col resto del gruppo nei prossimi giorni, dopo aver fatto la quarantena.