Grande attesa da parte dei fan di Don Matteo 13 per la messa in onda delle nuove puntate di questa stagione che segnerà l'addio definitivo di Terence Hill. L'attore, che per anni ha vestito i panni del prete più famoso del piccolo schermo, ha scelto di abbandonare il cast di questa serie che per oltre vent'anni l'ha visto protagonista e trionfante dal punto di vista auditel. Al suo posto arriverà un successore: trattasi di Don Massimo, interpretato dall'attore Raoul Bova, che sarà un bel po' diverso dal suo predecessore.

L'addio finale di Terence Hill: anticipazioni Don Matteo 13

Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che Terence Hill proprio in questi giorni ha ultimato le riprese della fiction, di cui farà parte soltanto delle prime quattro puntate.

Un addio che si preannuncia particolarmente toccante e commovente per gli spettatori che in questi anni hanno avuto modo di seguire e appassionarsi alle vicende del celebre prete campione di ascolti.

Dalla quinta puntata in poi, però, ecco che arriverà un nuovo volto pronto a prendere il posto di Terence Hill.

Trattasi dell'attore Raoul Bova, che diventerà così il nuovo protagonista assoluto della fiction in onda con successo nel prime time di Rai 1.

Don Massimo prenderà il posto di Don Matteo

Le prime anticipazioni sulle trame di Don Matteo 13, rivelano che i colpi di scena non mancheranno anche se il nuovo prete sarà del tutto differente dal suo predecessore e mostrerà un bel po' di differenze.

In particolar modo, una delle novità importanti riguarderà il fatto che Don Massimo non utilizzerà più la bici per i suoi spostamenti, bensì la moto.

Un prete decisamente più "smart" rispetto all'amatissimo Don Matteo, ma come sarà accolta questa novità dal fedelissimo pubblico della fiction Rai?

Me le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della tredicesima stagione rivelano che Don Massimo non utilizzerà neppure la tonaca.

E' stato svelato che il prete interpretato da Raoul Bova, si vestirà in borghese.

Don Massimo ha rischiato di morire: le prime anticipazioni su Don Matteo 13

Per Don Massimo questo sarà il suo primo incarico ed ha ricevuto la vocazione da adulto. Di lui, fino a questo momento si conoscono ancora pochi dettagli, a parte il fatto che nella sua vita ha rischiato di morire.

Tutta la verità sulla storia personale di Don Massimo verrà fuori nel corso di questa attesissima tredicesima stagione della fiction, che debutterà in prime time su Rai 1 nel corso del 2022.

Tra i ritorni di spicco di questa stagione, vi è quello di Flavio Insinna che tornerà a vestire i panni di Anceschi dopo un lungo periodo di assenza.

Riuscirà Bova a non far rimpiangere l'affezionato pubblico di Don Matteo? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.