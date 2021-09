Manca poco all'esordio su Canale 5 della ventunesima edizione di Amici: Maria De Filippi sta per presentare ai telespettatori il nuovo cast e i ragazzi che animeranno il programma.

Lo speciale di domenica 19 settembre si aprirà con un omaggio al compianto Michele Merlo e con il ritorno in studio di alcuni ex allievi. I sei professori della scuola, poi, sceglieranno i primi talenti da annoverare nei loro team: l'unica novità nella commissione interna sarà Raimondo Todaro per il ballo.

Tanti ospiti alla prima di Amici 21

Sono passati pochi mesi dal trionfo di Giulia Stabile, ma la scuola di Amici sta già per tornare con una nuova edizione.

Domenica 19 settembre andrà in onda la prima puntata della stagione 2021/2022: lo speciale in questione, però, è stato registrato mercoledì 15, quindi sono già disponibili le anticipazioni.

Maria De Filippi inizierà l'anno ricordando Michele Merlo, l'ex allievo che è venuto a mancare nel mese di giugno a causa di una leucemia fulminante. L'artista, che nel programma si faceva chiamare Mike Bird, verrà omaggiato con un filmato e con una coreografia eseguita dai ballerini professionisti.

L'appuntamento che darà il via alla ventunesima edizione del format Mediaset sarà animato da tanti ospiti: gli ex Aka7even, Deddy, Alessandro e Giulia saranno in studio ma non si esibiranno (solamente la 19enne danzerà ma perché fa parte del corpo di ballo).

Le regole della nuova stagione di Amici

La classe di Amici 21 è stata formata in modo particolare. Dietro i banchi che accoglieranno i talenti dell'edizione 2021/2022 all'inizio della prima puntata sedevano alcuni vip provenienti da vari settori dello spettacolo e dello sport.

Gerry Scotti, Linus, Ambra Angiolini, Roberto Baggio, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile sono solo alcuni dei famosi che hanno consegnato la felpa da titolare ai giovani che sono entrati ufficialmente nel cast.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ultima parola spetta come sempre ai professori: dopo aver assistito alle esibizioni degli aspiranti allievi, i docenti di ballo e di canto sono chiamati ad esprimere un'opinione positiva o negativa. Basta un solo sì per essere promossi al ruolo di protagonisti della nuova stagione di Amici.

Pare che nel corso del primo speciale circa 14 ragazzi abbiano ottenuto un giudizio a favore: gli altri sono già stati messi alla prova o con una sfida o con un ballottaggio, tutte prove che saranno portate a termine durante la seconda puntata.

Il temporaneo addio di Amici al sabato pomeriggio

Le anticipazioni su Amici 21 riportano che solo uno dei nuovi allievi è già conosciuto. Lorella Cuccarini, infatti, ha scelto di dare un'opportunità a un rapper napoletano che è entrato con il nome di LDA: chi ha assistito alle riprese ha rivelato che il giovane Luca è un figlio d'arte, ovvero è uno degli eredi di Gigi D'Alessio.

Lo speciale col quale il talent-show tornerà in onda dopo qualche mese di stop sarà trasmesso eccezionalmente di domenica: il 19 settembre alle ore 14, infatti, Maria De Filippi condurrà l'appuntamento che darà ufficialmente il via alla ventunesima edizione del suo storico format.

Anche la seconda puntata farà compagnia ai telespettatori l'ultimo giorno del weekend (ovvero domenica 26), mentre a partire dalla terza tutto tornerà alla normalità. Amici, infatti, ha lasciato solo temporaneamente il sabato pomeriggio su richiesta dei vertici Mediaset: la trasmissione riprenderà la sua regolare programmazione tra due settimane.