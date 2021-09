La nuova edizione di Amici debutterà su Canale 5 domenica 19 settembre, anche se la prima puntata è stata registrata mercoledì 15. Maria De Filippi ha deciso di puntare ancora una volta sulle riprese anticipate del suo talent show, rinunciando alla diretta anche nella fase pomeridiana. Il secondo appuntamento stagionale, dunque, sarebbe previsto per giovedì 23 settembre e verrà poi trasmesso in televisione tre giorni dopo, sempre la domenica.

Spoiler sui prossimi appuntamenti con Amici

La scuola di Amici ha riaperto ufficialmente i battenti: mercoledì 15 settembre Maria De Filippi ha condotto il primo speciale della ventunesima edizione, quello che andrà in onda domenica 19 settembre su Canale 5.

Mentre sul web impazzano le anticipazioni della puntata in cui è stata formata la nuova classe, alcune pagine Instagram già parlano del prossimo appuntamento, il secondo della stagione 2021/2022.

Secondo alcune indiscrezioni, le riprese del secondo speciale avverranno giovedì 23 settembre, a circa una settimana di distanza dall'esordio negli studi Elios. Questo appuntamento, poi, sarà trasmesso in televisione la domenica successiva, ovvero il 26.

La programmazione del format Mediaset tornerà come di consuetudine. Infatti da inizio ottobre Amici farà compagnia ai telespettatori il sabato e il giorno dopo toccherà a Scene da un matrimonio, nuova trasmissione presentata da Anna Tatangelo.

Dettagli sul primo speciale di Amici

Un'altra informazione importante che è trapelata sulla prima registrazione di Amici è quella riguardante il meccanismo pensato da Maria De Filippi per i nuovi allievi.

I ragazzi promossi dopo i casting sono 22 in totale (anche se alcuni devono già affrontare sfide e ballottaggi per confermare il posto nella classe) e a breve verranno divisi in due squadre.

La presentatrice, infatti, ha spiegato che i due team si confronteranno ogni settimana dopo aver vissuto separatamente: sono due, infatti, le casette che quest'anno ospiteranno i talenti di canto e di ballo fino alla fase serale.

La convivenza sotto lo stesso tetto potrebbe favorire la nascita di alcuni amori, esattamente come è successo durante Amici 20, quando sono nate almeno tre coppie tra i giovani artisti della scuola.

Un figlio d'arte nella scuola di Amici

Il cast che è stato presentato nel corso della registrazione del 15 settembre ha regalato qualche sorpresa e tante conferme.

Tra i professori, ad esempio, l'unica novità è rappresentata dall'arrivo di Raimondo Todaro nella categoria ballo: l'ex maestro di Ballando con le Stelle, infatti, ha sostituito Lorella Cuccarini (che a sua volta ha preso il posto di Arisa dietro alla cattedra di canto).

Per quanto riguarda i professionisti, Giulia Stabile è l'unica new entry: i veterani Elena D'Amario, Simone Nolasco e Francesca Tocca (che ritrova l'ex marito in sala prove e in scena) sono stati confermati.

Gli allievi della scuola, invece, sono quasi tutti sconosciuti: solamente un rapper che è stato promosso è noto per il cognome che porta.

Lorella, infatti, ha detto sì a Luca D'Alessio, in arte LDA, figlio del cantautore napoletano Gigi.

Alcuni giovani artisti, poi, sono già al ballottaggio per ottenere uno dei 22 banchi a disposizione: Veronica Peparini ha messo alla prova due danzatori di hip hop, Todaro due esperti di latinoamericano, mentre Rudy Zerbi ha proposto una sfida per un talento del team di Anna Pettinelli.

Alessandra Celentano, infine, ha dato una sola possibilità a Mirko: il ballerino di contemporaneo, infatti, ha un mese di tempo per convincere la prof del suo talento, altrimenti tornerà a casa.