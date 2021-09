Giro di sfide nel corso della puntata di Amici che è stata registrata mercoledì 29 settembre. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi del talent-show, informano i curiosi del fatto che Mirko ha lasciato definitivamente la scuola dopo aver perso il confronto con Dario: quest'ultimo era stato battuto da Carola, ma Veronica Peparini ha insistito per averlo nella classe ed ha chiesto un faccia a faccia immediato con l'allievo della maestra Celentano. Anche Kandy è tornato a casa dopo aver perso la sfida contro Giacomo, nuovo alunno di Rudy Zerbi.

Spoiler sul terzo speciale di Amici

Oggi, mercoledì 29 settembre, è stata registrata la terza puntata della 21esima edizione di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 3 ottobre. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che sono tante le sfide che gli allievi hanno dovuto affrontare nel corso del terzo speciale, quasi equamente divise tra canto e ballo. Chi ha assistito alla registrazione odierna, dunque, racconta che Mirko era riuscito a riconquistare la maglia da titolare che Alessandra Celentano gli aveva sospeso la scorsa settimana. Questo, però, non è bastato al giovane per essere confermato nella classe.

Dopo aver visto il ballerino Dario perdere contro Carola (sono stati i professori a scegliere la ragazza come sfidante dell'aspirante allievo), Veronica Peparini ha chiesto alla produzione di fargli fare un'altra sfida immediatamente perché secondo lei meritava di entrare nella scuola.

Mirko dice addio ad Amici dopo due settimane

Anche se ha perso contro Carola, Dario ha avuto la possibilità di sfidare un altro allievo della classe che è stato scelto direttamente da Veronica Peparini. Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 3 ottobre, fanno sapere che la professoressa di danza moderna ha puntato il dito contro Mirko, indicandolo come colui che avrebbe dovuto confrontarsi subito con l'aspirante alunno da lei fortemente voluto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo faccia a faccia si è concluso con la vittoria di Dario, che quindi è entrato nella scuola ed ha conquistato un banco e la maglia da titolare. Il talento al quale Alessandra Celentano aveva regalato un mese di prova nel talent-show, è stato eliminato a due settimane dall'inizio del programma per mano di un'altra storica insegnante del cast.

Vittorie e sconfitte alla terza di Amici

Tra gli spoiler della terza registrazione di Amici, spicca quello della sfida che Giacomo ha sostenuto per provare a ottenere un banco. L'aspirante allievo di Rudy Zerbi si è confrontato con Kandy (talento del team di Anna Pettinelli) ed ha vinto: il giovane, dunque, è a tutti gli effetti un alunno della classe. Nel corso della puntata che Maria De Filippi ha condotto il 29 settembre, c'è stata anche la sfida di Flaza: la ragazza è riuscita a battere la "rivale" Gea e a confermarsi nella squadra capitanata da Lorella Cuccarini.

Altre anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che l'unica ospite della giornata è stata Anna Valle, che ha presentato la fiction attualmente in onda su Canale 5; Giulia Stabile, invece, non è mai entrata in scena perché non ha ballato.

Tutti gli allievi si sono esibiti davanti al loro prof di riferimento e sono stati confermati: LDA si è ripreso la felpa da titolare dopo che Rudy gliel'aveva sospesa per comportamenti irrispettosi nei confronti di un produttore, Inder è stato criticato da Zerbi e Alex ha convinto il rappresentante di Radio 101 a trasmettere il suo inedito (Tommaso e Nicol hanno ricevuto un 'no' per il momento).