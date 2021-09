Amici 21 ha riaperto ufficialmente le danze ma nel cast di quest'anno spicca l'assenza di Marcello Sacchetta. Il ballerino partenopeo, che da diversi anni faceva parte del cast del talent show di Maria De Filippi, aveva annunciato sui social la sua uscita di scena dal programma e, a svelare dei retroscena su quanto è accaduto, ci ha pensato la conduttrice stessa del talent.

Il retroscena di Maria sull'addio di Marcello Sacchetta ad Amici 21

Maria De Filippi, in una recente intervista radiofonica, è tornata a parlare dell'addio di Marcello Sacchetta a questa ventunesima edizione di Amici, rivelando che è stato il ballerino stesso a prendere questa decisione e quindi a voler lasciare il programma.

"Marcello se n'è andato per sua scelta, perché vuole iniziare a fare altro nella vita", ha dichiarato la conduttrice di Amici in merito all'addio del ballerino professionista.

A tal proposito, De Filippi ha svelato che durante la fase dei casting di questa ventunesima edizione, è rimasta molto colpita dalle coreografie di un aspirante allievo della scuola.

De Filippi e il retroscena sul coreografo Porcelluzzi, ex allievo del talent

Così, la conduttrice di Amici, ha chiesto a questo ragazzo chi fosse il suo coreografo. "Il cognome era Porcelluzzi", ha dichiarato De Filippi rivelando che chiese al suo gruppo di autori di fargli fare un provino per entrare a far parte della squadra di professionisti del talent show.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui la conduttrice ha scoperto che Porcelluzzi non era proprio sconosciuto alla grande famiglia di Amici.

Il ragazzo, infatti, aveva partecipato alla quattordicesima edizione del programma e oggi è diventato un coreografo affermato.

La programmazione di Amici 21: il talent show resta di domenica

In attesa di scoprire de Marcello Sacchetta si riaffaccerà in futuro nel cast di Amici, un po' come è successo a Stefano De Martino che lo scorso anno ha vestito i panni di giurato del talent show Mediaset, prosegue la messa in onda di questa ventunesima edizione nella collocazione della domenica pomeriggio.

Mediaset, infatti, ha scelto di far proseguire il programma nel dì festivo per tutta la stagione autunnale. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, quindi, è confermato di domenica pomeriggio come sempre dalle 14 alle 16:30 circa e non ci sarà nessun ritorno al sabato pomeriggio.

Dal 2 ottobre, infatti, nella fascia oraria che fino allo scorso anno era occupata da Amici, debutterà il programma "Scene da un matrimonio" che segnerà il debutto di Anna Tatangelo nelle vesti di presentatrice sulla rete Mediaset.