Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Amici 21 e, nel pomeriggio del 29 settembre, ci sono state le riprese della terza puntata del pomeridiano che sarà trasmessa domenica 3 ottobre su Canale 5. Contrariamente a quanto era stato detto in un primo momento, Mediaset ha scelto di continuare a programmare questa 21esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio festivo, dove farà da traino all'appuntamento con Verissimo. E, i colpi di scena, non sono mancati in questa terza puntata caratterizzata da due eliminazioni.

Spoiler Amici 21, registrazione terza puntata

Nel dettaglio, ci sono state quattro sfide nel corso di questo nuovo appuntamento che sarà trasmesso domenica pomeriggio a partire dalle 14. Occhi puntati su Mirko che ha avuto modo di esibirsi nel corso della registrazione ed ha convinto la prof Alessandra Celentano a ridargli la maglia. La Peparini, però, ha preso la parola per chiedere una sfida immediata tra Mirko e Dario: ad avere la meglio è stato Dario e, di conseguenza, Mirko è stato eliminato definitivamente da Amici.

Kandy è stato eliminato nella terza puntata di Amici

Il giudice della gara, però, ha promesso di dare a Mirko una borsa di studio, con la quale potrà avere la possibilità di perfezionarsi e di migliorarsi in questo percorso.

Inoltre le anticipazioni di questa terza puntata di Amici 21 in programma domenica su Canale 5, rivelano che c'è stato spazio anche per le vicende di Kandy che si è esibito in studio, cantando il suo brano inedito. La performance, tuttavia, non ha convinto Rudy Zerbi che ha scelto di abbassare la leva della sfida immediata.

Il cantante Kandy è stato così eliminato dal programma di Maria De Filippi e, al suo posto, c'è stato l'ingresso del nuovo allievo Giacomo.

La sfida tra Flaza contro Gea: anticipazioni Amici 21 terza puntata

Gli spoiler della registrazione della terza puntata rivelano che c'è stata anche una sfida che ha visto protagoniste Flaza contro Gea: dopo aver cantato i loro brani inediti, ad avere la meglio è stata Flaza.

Per quanto riguarda LDA, nel corso della settimana, Rudy aveva scelto di sospendergli la maglia ma nel corso della registrazione gliel'ha riconfermata. Serena, invece, non si è esibita in studio. Tra gli ospiti di questa terza puntata di Amici 21 va segnalata la presenza dell'attrice Anna Valle, la quale ha avuto modo di presentare la nuova fiction dal titolo Luce dei tuoi occhi, che sta andando in onda in queste settimane nel prime time di Canale 5.