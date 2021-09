Squadra che vince non si cambia: devono aver pensato questo i dirigenti Mediaset quando hanno deciso di confermare la puntata settimanale di Amici alla domenica pomeriggio, prima di Verissimo. Visto il successo che il talent-show ha ottenuto nei suoi primi due appuntamenti in una giornata diversa dal sabato, la rete ha scelto di lasciare tutto come è, decidendo di spostare il debutto di Scene da un matrimonio al 2 ottobre.

La nuova collocazione di Amici 21 su Canale 5

La ventunesima edizione di Amici è cominciata da poco, ma sembra raccogliere già tantissimi consensi.

Anche se è stato spostato dalla sua solita collocazione nel palinsesto di Mediaset, il talent-show continua a regalare ottimi ascolti a Canale 5, che per la prima volta dopo tanto tempo è riuscita a battere la concorrenza di Rai 1 nella fascia oraria della domenica pomeriggio.

La "staffetta" con Verissimo, dunque, si è rivelata a tal punto vincente che Pier Silvio Berlusconi ha chiesto e ottenuto che venga confermata per tutta la stagione televisiva, quella che è iniziata da meno di un mese dopo la pausa estiva.

Il format di Maria De Filippi, dunque, lascia definitivamente il sabato pomeriggio e si trasferisce in pianta stabile alla domenica dalle ore 14:00 alle 16:30, per poi passare il testimone a Silvia Toffanin e ai suoi ospiti.

Le prime due puntate del programma che permette a giovani talenti di vivere di musica e di danza, hanno fatto registrare uno share molto alto, così come lo storico talk-show della prima rete del Biscione.

Le novità della ventunesima edizione di Amici

Ricapitolando, in queste ore i siti d'informazione stanno aggiornando i curiosi del fatto che Mediaset ha deciso di confermare Amici e Verissimo alla domenica, spostando l'esordio di Scene da un matrimonio al sabato.

Il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo, infatti, debutterà su Canale 5 il 2 ottobre prossimo nella fascia oraria che ha sempre occupato la puntata settimanale del talent-show di Maria De Filippi.

Gli speciali nei quali verranno fatte sfide, confronti, eliminazioni e conferme di maglie, dunque, andranno in onda sempre nel primo pomeriggio di domenica, anche se saranno registrati con qualche giorno d'anticipo.

Il terzo appuntamento con la ventunesima edizione, ad esempio, dovrebbe avere luogo mercoledì 29 settembre, salvo poi essere mostrato ai telespettatori il 3 ottobre.

Lacrime e sfide nella scuola di Amici

La scuola di Amici ha riaperto da meno di due settimane, ma i nuovi allievi hanno già regalato momenti emozionanti e di tensione al pubblico a casa.

Dopo che Alessandra Celentano gli ha sospeso la maglia da titolare a causa del suo atteggiamento poco propenso all'insegnamento, Mirko si è visto recapitare in casetta una lettera con la quale Veronica Peparini l'ha messo in sfida. La prof di danza moderna ha scelto quello che secondo lei è il ballerino meno bravo per provare a far avere un banco a Dario.

La maestra di classico, però, si è opposta a questa richiesta ed ha suggerito alla produzione di lasciar stare il ragazzo del suo team perché deve concentrarsi sul recupero della felpa e su nient'altro.

Anche Flaza (nome d'arte) è stata messa in sfida: Anna Pettinelli ha chiesto di poter mettere a confronto l'allieva di Lorella Cuccarini con una musicista che a suo avviso è molto più interessante. Questo confronto è stato accettato e dovrebbe avere luogo nel corso della prossima registrazione: solamente leggendo le anticipazioni della terza puntata, i fan scopriranno se la giovane Flavia riuscirà a confermarsi nel cast (battendo la "rivale" in un faccia a faccia valutato da un giudice esterno) oppure se sarà eliminata e lascerà il banco.