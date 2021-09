Lo sfogo che Sangiovanni ha avuto su Instagram qualche giorno fa continua a far discutere. Dopo che il finalista di Amici 20 ha chiesto a gran voce che non si parli più della sua storia d'amore con Giulia, in tanti si sono esposti per contestarlo, soprattutto perché è anche grazie a questa relazione che entrambi oggi sono così amati. Amedeo Venza sospetta che la coppia potrebbe presto "scoppiare", mentre Fabrizio Corona ha messo in dubbio il giovane artista dopo la sua recente presa di posizione.

Chiacchiere sulla coppia di Amici 20

Si sta facendo un gran parlare di una delle coppie che si sono formate nella scuola di Amici qualche mese fa.

Da quando Sangiovanni ha preso posizione contro i tanti gossip che circolano sul suo rapporto con Giulia, i fan si stanno chiedendo il perché di tutto questo.

I giovani hanno sempre condiviso gran parte del loro rapporto con chi li segue sin dall'inizio del programma, ma da qualche tempo qualcosa sembra essere cambiato soprattutto nelle priorità del cantautore.

L'altro giorno, infatti, il ragazzo ha preso parola su Instagram ed ha chiesto con decisione ai propri sostenitori che prestino attenzione solo alla sua arte e a quella di Stabile, facendo calare il sipario sull'amore che lega i due da quasi un anno.

"Siamo artisti e non influencer che creano Gossip. Abbiate rispetto della nostra privacy", ha tuonato il rapper prima di replicare a chi è certo del fatto che se la sua musica è ascoltata soprattutto per merito del legame sentimentale con la fidanzata ballerina.

"Io non ho successo grazie a Giulia", è questo il riassunto dello sfogo che ha avuto Sangiovanni qualche giorno fa, lo stesso che in molti stanno commentando con parole più o meno positive.

Rumor sui due finalisti di Amici 20

Anche Amedeo Venza ha voluto dire la sua su questa vicenda, tant'è che gli ha dedicato ben due Instagram Stories in cui ha scritto: "I due decidono di viversi la storia lontano dai social.

Da questo momento, la gente saprà poco o nulla su questo amore".

"Questa decisione è stata presa per permettere a entrambi di crescere professionalmente. I fan sperano che le cose procedano bene anche lontano da occhi indiscreti", ha aggiunto l'influencer prima di condividere un pensiero di un suo follower che potrebbe non piacere ai sostenitori della coppia.

"Stanno preparando i fan alla rottura", ha fatto sapere l'uomo sul web per poi proporre anche un sondaggio per sapere cosa ne pensano le persone che lo seguono sugli ultimi accadimenti.

Corona critica il rapper di Amici

Se Amedeo Venza si è limitato a fare delle supposizioni su quello che potrebbe accadere tra Giulia e Sangiovanni dopo la richiesta di privacy del giovane, Fabrizio Corona ci è andato giù pesante quando ha commentato lo sfogo del cantante di Amici.

"Dal momento che sei arrivato in finale, racconti la tua storia d'amore. Senza di essa non saresti un artista", ha tuonato l'ex re dei paparazzi sui social network.

In merito alla scelta della giovane coppia di volersi allontanare dal gossip dopo averlo alimentato per mesi (lei è stata la protagonista di un videoclip del fidanzato, hanno posato insieme per varie copertine, si sono dedicati parole d'amore su Instagram), l'imprenditore ha aggiunto: "Un vero artista non avrebbe scelto la strada più semplice per arrivare alla fama".

"Giovane ragazzo vestito di rosa, sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare", ha concluso Corona sul secondo classificato della ventesima edizione di Amici.