Sangiovanni e Giulia Stabile sono una delle tante coppie che si sono formate nella scuola di Amici l'anno scorso, una delle poche che resiste anche dopo la fine del programma. L'altro giorno, però, il ragazzo ha preso parola su Instagram per fare un paio di importanti precisazioni. A chi sostiene che dovrebbe rendere più pubblica la sua storia d'amore con la ballerina perché è soprattutto grazie a quella se ha raggiunto il successo, il rapper ha fatto sapere che se le sue canzoni piacciono non è solo merito della fidanzata che, esattamente come lui, dovrebbe essere considerata un'artista e non una "pedina" del Gossip.

La riflessione del secondo classificato di Amici 20

Sangiovanni non si è mai esposto più di tanto per commentare le chiacchiere sul suo conto. il giovane, infatti, ha sempre fatto il modo che le voci sul suo privato scemassero da sole, come quella sul presunto tradimento nei confronti della compagna.

A proposito di Giulia e della storia d'amore che è nata nella scuola di Amici, l'altro giorno il ragazzo ha deciso di pubblicare una serie di Instagram Stories per condividere con fan e curiosi un suo importante pensiero.

Dopo aver detto di essere consapevole del fatto che la sua relazione è cominciata in un contesto televisivo, seppur inconsciamente, il rapper ha aggiunto: "Lei è una ballerina e io sono un cantante.

Io non sono il fidanzato di Giulia e lei non è la fidanzata di Sangiovanni, siamo due artisti".

La richiesta del cantante dell'ultima edizione di Amici

"Ma perché siete così attaccati al gossip? Perché sprecate tempo per queste cose e non per la musica o per la danza?", ha proseguito Sangiovanni nello sfogo social che i siti stanno riportando dal 5 settembre scorso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il secondo classificato della ventesima edizione di Amici, poi ha sottolineato che lui e la fidanzata sono due persone normalissime, e in quanto tali hanno una vita privata e un'intimità che non dovrebbe essere violata da nessuno.

"Abbiamo diritto di avere una nostra privacy, non facciamo gli influencer e non viviamo di gossip", ha continuato il cantautore sempre su Instagram qualche giorno fa.

Il giovane ha sempre parlato come se si stesse rivolgendo direttamente ai fan più invadenti, a quelli che si interessano più alla relazione con Stabile che alle canzoni che scrive: "Basta intromettersi e invadere, rispettateci".

Il sentimento nato nella scuola di Amici

Sangiovanni ha anche tirato in ballo quelle persone che lo spronano a condividere la relazione con Giulia perché è soprattutto grazie a quella che ha raggiunto il successo sia ad Amici che dopo.

"Io scrivo quello che vivo. Perché dite che le mie canzoni spaccano grazie a lei?", ha aggiunto il giovane.

Il cantautore, poi, ha ricordato che il brano "Tutta la notte" l'ha composto mesi prima di conoscere Stabile: "Come spiegate questo fenomeno?

Dovrei ringraziare la persona che avevo al mio fianco in quel momento?".

Il rapper, dunque, si è detto contrariato dal fatto che in tanti pensano che la sua carriera sarebbe decollata quasi esclusivamente per merito della storia d'amore che ha iniziato davanti alle telecamere del talent-show Mediaset, come se il gossip l'avesse aiutato a scalare le classifiche con vari inediti da quando è finito il programma di Maria De Filippi.

"Non voglio sminuire Giulia, lo fate voi se parlate della sua storia e non della danza", ha concluso un nervoso Sangiovanni nello sfogo social col quale ha cercato di spiegare perché preferisce vivere il suo rapporto di coppia lontano da occhi indiscreti, gli stessi di chi è certo che sia proprio questo la ragione principale del successo di entrambi gli ex allievi.