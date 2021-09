Dopo l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta, Guenda Goria è tornata sui social per tranquillizzare i fan sulle condizioni di salute. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha rivelato che l'operazione è andata bene e ora si sta riprendendo. La 32enne ha confidato che adesso il suo desiderio più grande è vivere la vita al meglio.

Le prime parole di Guenda

Su Instagram, Guenda Goria ha ringraziato l'equipe del professor Candiani e tutto l'ospedale San Raffaele. La 32enne si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, a causa dell'endometriosi.

Sebbene Guenda fosse indecisa se parlare o meno del suo problema, ha rivelato di avere scelto di rendere pubblica la sua situazione per essere d'aiuto a molte donne.

La diretta interessata sui social ha fatto sapere che l'operazione è andata molto bene. Poi ha ringraziato tutti coloro che hanno cercato di trasmetterle il proprio affetto con un messaggio o un commento social. Come raccontato da Guenda, la gioia più grande è stata quella di avere visto che molto donne si sono ritrovate nel suo racconto. Infine, la giovane ha concluso il suo post mostrando i segni dell'intervento: "Ho superato il primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita".

L'ex gieffina ha ricevuto moltissimi messaggi

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto sapere che sua mamma e il suo fidanzato le sono stati molto vicino in questo momento. Nonostante Maria Teresa Ruta non sia potuta entrare in sala operatoria, l'ha aspettata in sala d'attesa. Tra le persone che hanno speso una parola d'affetto per la 32enne c'è stata anche Rosalinda Cannavò, Patrizia De Blanck e Miriam Galanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ai personaggi del mondo dello spettacolo, si sono unite le persone non famose. In molti hanno augurato una pronta guarigione a Guenda Goria.

Che cos'è l'endometriosi?

Nei giorni scorsi, Guenda Goria ha annunciato di essere stata chiamata per l'operazione. La diretta interessata stava per prendere parte al tour teatrale. Dunque, non ha nascosto un po' d'ansia per l'operazione.

La 32enne ha rivelato che molte donne soffrono di endometriosi senza saperlo: "Si pensa che avere mestruazioni dolorose, stanchezza, difficoltà nell'intimità, colite o dolori intestinali sia normale".

Come spiegato da Guenda, l'endometriosi se non diagnosticata in tempo potrebbe avere degli effetti anche invalidanti. Ad esempio, le donne potrebbero fare fatica a mettere al mondo un bambino. La figlia di Maria Teresa Ruta ha confidato che "grazie" a questa disavventura, è riuscita a vivere meglio alcuni momenti della sua vita. Dunque, il momento dell'operazione per la 32enne è stato vissuto come il primo giorno di scuola.