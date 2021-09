La coppia nata ad Amici formata da Sangiovanni e Giulia Stabile è finita al cento del Gossip: secondo alcuni, il cantante e la ballerina starebbero vivendo un momento di difficoltà. Stanca delle continue illazioni sulla sua vita privata, Giulia ha deciso di fare chiarezza e smentire l'indiscrezione. Inoltre la ballerina ha invitato tutti a non dire falsità sulla coppia.

I rumor

Da qualche settimana sul web si mormora di un presunto allontanamento tra Giulia e Sangiovanni. Tutto è partito da uno sfogo del cantante. L’ex allievo di Amici, su Instagram, ha chiesto un po’ di privacy e ha affermato che lui e la sua compagna sono degli artisti e, in quanto tali, non dovrebbero essere visti solo come una coppia.

Nonostante tutto, i pettegolezzi non si sono placati. Ad esempio, la ballerina ha partecipato al compleanno di Deddy senza il suo fidanzato. Inoltre, Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione sui due giovani: secondo quanto riportato dal blogger, Giulia e Sangiovanni sarebbero vicini alla rottura.

Lo sfogo della ballerina

Gli ultimi pettegolezzi di gossip sulla coppia hanno mandato su tutte le furie Giulia Stabile. Scendendo nel dettaglio, la vincitrice di Amici ha postato una storia su Instagram in cui ha fatto chiarezza sul suo status sentimentale. La diretta interessata ha invitato tutti a non inventare Fake News. Inoltre, ha ribadito che Sangiovanni l’ha sempre supportata e continua tuttora a farlo.

La stessa ballerina ha precisato di sostenere anche lei il cantante veneto. Infine, Stabile ha tagliato corto: “Vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie su Instagram”. La diretta interessata ancora una volta ha dimostrato di non accettare notizie infondate sulla sua vita privata. Di recente, Fabrizio Corona si era scagliato contro la coppia.

A detta delll’imprenditore, Sangiovanni dovrebbe accettare di essere diventato solamente un “prodotto commerciale”.

Giulia e Sangio: tutti i progetti futuri

Dopo la partecipazione ad Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno visto spiccare le loro carriere. Scendendo nel dettaglio, la ballerina da settembre sarà ospite di Tu sì que Vales al fianco di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez.

Le puntate successive invece, sono state registrate senza la modella sudamericana per via della gravidanza. Per quanto riguarda Pietro Giovanni Damian (nome all’anagrafe del cantante) il successo è arrivato con Malibu e Lady. L’artista ha ricevuto numerosi premi per i due brani che sono diventati delle vere e proprie hit estive. Ora invece, il cantante sta lavorando a un nuovo album per tutti i suoi fan.