Andrea Iannone sta per debuttare sulla pista di Ballando con le Stelle, per questo i giornalisti di Gossip l'hanno intervistato su svariati argomenti, compreso quello che coinvolge le sue ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Se sull'argentina ha speso belle parole di riconoscenza, è sull'influencer che lo sportivo ha citato verità riportate male e una frequentazione che non si può paragonare a quello con la conduttrice di Tu sì que vales.

La precisazione sulle ex Belen e Giulia

Andrea Iannone è conosciuto sia per la sua carriera da motociclista che per le donne famose che ha amato.

Il pilota, infatti, da qualche anno è costantemente al centro del gossip per i suoi amori da copertina, ma l'attenzione dei media sulla sua vita privata è cominciata quando è stato paparazzato con Belen Rodriguez.

I due sono stati insieme per poco più di un anno, ovvero nel periodo che è intercorso tra la prima e la seconda separazione da Stefano De Martino: questo rapporto è stato raccontato nei dettagli dai giornalisti di cronaca rosa, dalle prime uscite all'addio voluto dalla showgirl per una diversa progettualità.

Quando oggi gli viene chiesto come mai ha avuto affianco così tante donne celebri, lo sportivo risponde con parole che alcuni potrebbero interpretare come una frecciatina neppure troppo velata a una delle sue ultime ex, Giulia De Lellis.

Il futuro in tv e il ricordo di Belen

Al giornalista che recentemente gli ha domandato se pensa di essere conosciuto dal pubblico per la sua carriera in Moto GP oppure per i suoi amori da copertina, Iannone ha risposto: "Le donna famose sono solamente due, la maggior parte delle altre non lo erano".

Lo sportivo, dunque, ha precisato che nella sua vita ci sono state solamente due vere Vip, anche se una la ricorda con più piacere.

"Parlerei di relazione solamente con Belen", ha aggiunto Andrea prima di fare una puntualizzazione che i curiosi hanno interpretato come una piccola stoccata all'influencer con la quale ha fatto coppia per un periodo dopo l'addio alla bella Rodriguez.

"Con Giulia sono stati 5 o 6 mesi. Il gossip capisce sempre quello che vuole, come quando dici la verità ad una persona e lei crede solo a quello che vuole", ha dichiarato l'abruzzese in un'intervista che è stata pubblicata il 29 settembre.

Iannone, dunque, non considera quella con De Lellis una storia d'amore importante, tant'è che minimizza il loro legame ad una conoscenza durata pochi mesi.

I legami da copertina con Belen e Giulia

Iannone ha fatto una precisazione che potrebbe non piacere a Giulia: dicendo che la loro è stata una frequentazione di circa sei mesi, è come se Andrea avesse voluto fare una netta distinzione tra questo e la vera e profonda relazione che ha vissuto con Belen.

La prima donna famosa che l'abruzzese ha amato (forse anche l'unica stando a quello che ha dichiarato ad una nota rivista), è la bella Rodriguez: il motociclista è riuscito a far breccia nel cuore dell'argentina, delusa dalla prima separazione da Stefano De Martino.

I due sono stati insieme per circa un anno e arrivando a fare progetti importanti ma, quando l'ex ballerino di Amici ha avuto un ripensamento, la presentatrice Mediaset ha lasciato il fidanzato e ha provato a rimettere in piedi la sua famiglia.

Iannone, poi, ha voltato pagina accanto a Giulia De Lellis, l'influencer alla quale è stato legato per un po' tra Roma e Lugano. I due, infatti, hanno convissuto sin da subito e sono entrati l'uno nella vita dell'altro con tanto di presentazioni familiari. L'addio è arrivato improvvisamente e l'ha comunicato la 26enne dopo essere stata paparazzata in compagnia dello storico ex Andrea Damante.