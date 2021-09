Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air che, tutti i pomeriggi, appassiona una media di oltre 1,6 milioni di spettatori. I protagonisti Kerem Bursin e Hande Ercel hanno conquistato il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, riuscendo a spodestare quella che fino ad oggi sembrava essere la coppia d'oro delle Serie TV. Trattasi di Can Yaman e Demet Ozdemir, che lo scorso anno hanno tenuto banco con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca che fece sognare milioni di spettatori.

Kerem e Hande: la coppia di Love is in the air conquista il pubblico

Nel dettaglio, le avventure della coppia Eda-Serkan protagonisti di Love is in the air, si stanno facendo sempre più strada nel cuore degli spettatori di Canale 5.

La soap opera turca, giorno dopo giorno riesce a conquistare una fetta sempre più elevata di fan, complici i colpi di scena e gli intrecci sempre più appassionanti che vedono coinvolti i due protagonisti.

E così Kerem Bursin e Hande Ercel sembrano aver fatto dimenticare la coppia d'oro della scorsa estate, composta da Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap che ha sancito a rendere l'attore turco uno dei volti più popolari nel nostro Paese.

Can Yaman e Demet Ozdemir già spodestati e 'dimenticati' dal pubblico?

Kerem e Hande, infatti, rispetto alla coppia Can-Demet avrebbero una marcia in più: i due non sono solo una coppia nella soap Love is in the air, ma anche nella vita reale.

Come confermato dallo stesso Kerem nel corso della sua intervista di questa settimana a Verissimo, la relazione con la bella Hande prosegue nel migliore dei modi.

I due sono felicemente innamorati l'uno dell'altro e sognano di poter costruire al più presto qualcosa di bello e duraturo insieme.

Questo elemento fa sognare ancora di più i fan, i quali avevano sperato in un colpo di fulmine anche per la coppia Can-Demet, ma alla fine i due scelsero di intraprendere due strade differenti.

Il ritorno di Can Yaman sul piccolo schermo: ecco cosa farà su Canale 5

Intanto Can Yaman, dopo la fine della sua chiacchieratissima relazione con la conduttrice tv Diletta Leotta, si concentra su quelli che saranno i suoi prossimi impegni professionali.

L'attore, infatti, sarà il protagonista maschile della nuova fiction Mediaset dal titolo "Viola come il mare", che sarà in onda su Canale 5 nel 2022.

Le riprese di questa nuova fiction sono iniziate già da un po' di giorni e, al fianco di Can Yaman in questa nuova avventura, vi è l'attrice Francesca Chillemi, che era stata già al fianco dell'attore in un episodio di Che Dio ci aiuti, la serie Rai con protagonista Elena Sofia Ricci.