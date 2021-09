Subito dopo la puntata di Uomini & Donne che è andata in onda lunedì 20 settembre, Amedeo Venza ha riportato un'indiscrezione sulla corteggiatrice protagonista del giorno. Secondo il retroscena che è trapelato in queste ore, la napoletana Maria avrebbe contattato Giulia De Lellis per avere da lei delucidazioni su come diventare influencer dopo il dating show: la corteggiatrice di Matteo, inoltre, avrebbe avuto premura nel chiedere alle amiche pareri sull'atteggiamento che ha assunto in studio.

Retroscena su una nuova protagonista di U&D

Lunedì 20 settembre è stata mostrata la prima esterna di Matteo, neo tronista di U&D.

Il romano ha deciso di uscire con Maria, una napoletana che ha subito attirato l'attenzione sia del protagonista del Trono Classico, che del pubblico.

La giovane ha avuto un atteggiamento spavaldo e un po' provocatorio al primo appuntamento, tant'è che molte colleghe corteggiatrici l'hanno contestata etichettandola come "altezzosa e artefatta".

Fioravanti ha difeso la sua corteggiatrice dicendo che quando era da sola con lui fuori dagli studi tv era un'altra persona e che non cerca affatto una donna semplice come molte hanno sostenuto.

Entrambi i ragazzi hanno confermato la loro volontà di continuare a conoscersi. Il tronista, dunque, non ha dato ascolto ai pareri negativi che sono arrivati su Maria, anzi ha deciso di seguire le sensazioni positive che gli ha trasmesso in esterna.

Le chiacchiere su una new entry di U&D

Al termine della puntata di U&D del 20 settembre, Amedeo Venza ha preso parola su Instagram per riportare una segnalazione su una delle protagoniste del giorno.

In una storia, caricata sul suo profilo Instagram, ha raccontato: "Un paio di persone mi hanno scritto per dirmi che questa ragazza contattava Giulia De Lellis per sapere come diventare influencer.

In più manda foto alle sue amiche per chiedere se la stanno seguendo e come la trovano".

Insomma, la corteggiatrice di Matteo sarebbe più concentrata su quello che pensano gli altri della sua prima apparizione tv, piuttosto che focalizzare la propria attenzione sul tronista e su come conquistarlo.

Primi approcci tra i giovani di U&D

Maria, dunque, sembra non convincere gli spettatori di U&D, ovviamente quelli che credono alla segnalazione di Amedeo Venza.

Chi ha visto la puntata del format di Maria De Filippi non ha potuto non paragonare la corteggiatrice di Matteo a Giulia De Lellis, per la precisione ai primi approcci che la romana ha avuto con Andrea Damante davanti alle telecamere. Anche l'influencer assunse un atteggiamento di sfida nei confronti del tronista che voleva conquistare, esattamente come ha fatto la napoletana con Fioravanti al loro primo appuntamento fuori dagli studi Elios.

È ancora presto per capire se la giovane stia recitando una parte oppure se è davvero interessata al romano protagonista del Trono Classico, anche perché i due hanno cominciato a uscire insieme da pochissimo e non sono ancora arrivati al punto di provare dei sentimenti l'uno per l'altra.

Qualche difficoltà, infine, la sta avendo Joele. L'altro tronista del cast, infatti, si è fatto intimidire dalle telecamere e non è riuscito a conoscere meglio Valentina.