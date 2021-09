Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 1 ottobre sono ricche di colpi di scena. i fan della soap più longeva d'Italia, infatti, ne vedranno delle belle con gli sviluppi delle indagini dell’aggressione a Susanna Picardi. In questo verso si muoveranno Niko e Franco, e spunteranno nuovi indiziati tra cui anche Pasquale e Mauro. Serena, devastata dall’allontanamento tra lei e il marito, troverà conforto da una persona fidata. La piccola Irene si appassionerà agli scacchi mentre la pressione attorno a Renato inizierà ad allentarsi.

In seguito spunterà un video sulla sera dell’aggressione.

Manlio fornisce un’informazione scottante a Giulia: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo continuerà ad essere confuso tra ciò che prova per la sua ex amante Viviana e le sue responsabilità di padre verso la piccola Irene. Vedendo il marito così confuso, Serena prenderà di petto la situazione. Mentre Niko cercherà di dissuadere la polizia dal nutrire sospetti su Renato, spostando l’attenzione sul compagno di Adele, Giulia riceverà una telefonata da Manlio. Quest’ultimo informerà la signora Poggi di aver capito di potrebbe aver fatto del male a sua figlia Susanna, facendola finire in gravissime condizioni in ospedale.

Informato della pista scovata da Manlio, Niko deciderà di vederci chiaro. Nel frattempo Franco farà una scoperta molto interessante: di cosa si tratterà? La distanza che si è venuta ad instaurare tra lei e il marito Filippo, finirà per devastare nel profondo Serena, che cercherà conforto e aiuto da una persona fidata.

Due nuovi sospettati: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko sarà fermamente intenzionato a indurre Pasquale a vuotare il sacco, in merito a ciò che è accaduto tra lui e Susanna. Ma i sospetti si allargheranno ad un altro indiziato e a scoprirlo sarà Franco. I consigli di Marina, seppur difficili da mettere in pratica, verranno eseguiti da Serena mentre la piccola Irene scoprirà una nuova passione: gli scacchi.

Anticipazioni Upas prossime puntate: Fabrizio diventa aggressivo, Guido è geloso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido, spinto dalla gelosia nei confronti di Alberto, farà una serie di incaute affermazioni! In seguito Alberto riuscirà finalmente a chiudere la trattativa con l’agenzia assicurativa che deve risarcire il suo assistito Guido. Fabrizio Rosati verserà in pessime acque a causa della sorte toccata al suo pastificio. Purtroppo la situazione non accennerà a migliorare e questo renderà il marito di Marina sempre più nervoso: commetterà qualche folle gesto? E mentre i sospetti si focalizzeranno su Mauro, ci sarà una svolta all’interno delle indagini grazie ad un nuovo indizio.

Nel dettaglio spunterà un nuovo filmato presente nei pressi dello studio, riguardo la tragica notte dell’aggressione a Susanna Picardi. Renato finalmente tornerà a respirare, dato che la polizia punterà i sospetti altrove. La difficile situazione del Pastificio Rosato farà impazzire Fabrizio, il quale rischierà di diventare un pericolo non solo per se stesso ma anche per coloro che gli stanno attorno!