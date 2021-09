Sono destinate a infittirsi le trame di Un posto al sole, che andranno in onda prossimamente su Rai 3, fino al 1° ottobre. Prima di approfondire le anticipazioni, annunciamo che la soap opera lunedì 27 settembre comincerà prima del consueto, ossia alle ore 20:20. Da martedì a venerdì, invece, l'orario sarà il medesimo di sempre. Quello che i telespettatori andranno a vedere sarà decisamente al cardiopalma. Si continuerà a indagare sull'aggressione a Susanna Picardi. Spunteranno molteplici indiziati tra cui Mauro e Pasquale. Tuttavia, in seguito alla scoperta di un filmato nei pressi dello studio, qualcosa potrebbe finalmente smuoversi.

Per Serena e Filippo la distanza si farà via via sempre più incolmabile. Devastata, la donna cercherà conforto da una persona fidata. Il pastificio Rosato, a un passo dal fallimento, farà impazzire Fabrizio il quale rischierà di diventare un pericolo per tutti.

Un posto al sole, la telefonata di Manlio scuote Giulia

Niko, dopo le indagini svolte in parallelo dalla polizia assieme a Franco, punterà i fari su Mauro. Il compagno di Adele, a quanto pare, non andava d'accordo con Susanna e il giovane Poggi cercherà in tutti i modi di convincere la polizia a indagare sull'uomo. Intanto, a Palazzo Palladini una telefonata di Manlio scuoterà Giulia. L'ex marito di Adele informerà quest'ultima di sapere chi potrebbe essere il vero responsabile che ha aggredito sua figlia Susanna.

Sempre più diviso tra la sua ex amante Viviana e le sue responsabilità genitoriali, l'indecisione di Filippo finirà per esasperare Serena, la quale deciderà di fare qualcosa per smuovere la situazione. Abbattuta dalla distanza venutasi a creare tra lei e il marito, la madre di Irene cercherà sostegno e consolazione da una persona di cui si fida molto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler Un posto al sole, Niko sprona Pasquale a vuotare il sacco

Nelle prossime vicende di Un posto al sole vedremo Franco fare una scoperta intrigante. Niko, invece, indagherà sulla pista fornita da Manlio, su Pasquale, in merito al presunto aggressore di Susanna: riuscirà a scoprire qualcosa di fondamentale?

E mentre Niko spronerà Pasquale a rivelare che cosa è successo con Susanna, la pista scovata da Franco farà emergere i sospetti su un altro possibile indiziato!

Il cerchio, anziché stringersi, si allargherà sempre di più. Serena, frattanto, nonostante le difficoltà, cercherà di seguire i suggerimenti di Marina, ormai divenuta la sua confidente ufficiale. Intanto la piccola Irene scoprirà di essere molto interessata al gioco degli scacchi.

Guido, geloso di Alberto, muoverà alcune imprudenti affermazioni sul conto del signor Palladini. Quest'ultimo porterà avanti il suo compito e riuscirà a spuntarla sull'agenzia di assicurazione, che deve risarcire Guido.

Fabrizio in una spirale potenzialmente tragica nelle prossime puntate di Un posto al sole

Con il pastificio sempre più prossimo alla rovina, per Fabrizio Rosato la situazione si metterà male al punto tale da farlo sentire nervoso e irascibile.

La situazione venutasi a creare potrebbe spingere il marito di Marina in una spirale potenzialmente tragica.

Mentre la polizia indagherà su Mauro, Niko e Franco scoveranno un filmato nei pressi dello studio, che ha ripreso la notte dell'aggressione a Susanna, e informeranno la polizia. La morsa degli inquirenti su Renato, comincerà ad alleggerirsi e questo per via dei nuovi indiziati. Marina cercherà di supportare suo marito, ma la spirale di rabbia in cui Fabrizio si ritroverà inghiottito, rischierà di essere potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri.