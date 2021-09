Grandi colpi di scena nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5. Le anticipazioni della registrazione di questa domenica pomeriggio rivelano che la padrona di casa Maria De Filippi ha preso una decisione a dir poco clamorosa, cacciando dal programma il tronista Joele.

Registrazione Uomini e donne 26/09: la rabbia di Maria contro Joele

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che la conduttrice ha letteralmente smascherato il tronista Joele Milan, reo di aver “tradito” la fiducia della trasmissione e della redazione.

Il motivo? Nel corso della registrazione che c’è stata la scorsa settimana, Joele Milan ha ballato con una delle sue corteggiatrici e, credendo di non essere ascoltato dalla produzione, le ha fatto una proposta “indecente”.

In pratica il nuovo tronista di Uomini e donne ha fatto presente alla corteggiatrice che gli interessava, di seguirlo sul profilo Instagram di un suo amico: in questo modo si sarebbero messi d’accordo per potersi parlare e vedersi di nascosto dalla redazione del programma.

Joele Milan ha preso in giro la redazione di U&D

Insomma il tronista ha provato in questo modo a “prendere in giro” la redazione tenendola all’oscuro di quello che sarebbe successo fuori.

Joele, però, non ha considerato il fatto che i microfoni anche durante il momento ballo continuano ad essere accesi e di conseguenza la redazione di Uomini e donne ha scoperto il piano del tronista.

Le anticipazioni della nuova registrazione rivelano che la reazione di Maria De Filippi non è stata affatto delle migliori.

La conduttrice, senza pensarci su due volte, ha preso una drastica decisione sul tronista ed ha scelto così di cacciarlo dalla sua trasmissione Mediaset.

Joele Milan, quindi, ha dovuto abbandonare il trono per volere di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maria De Filippi caccia via Joele Milan: registrazione Uomini e donne 26 settembre

Del resto, già in passato, la conduttrice aveva dimostrato di non essere affatto “clemente” nei confronti di altri tronisti che avevano preso in giro lei e la sua redazione, ed anche in quel caso scelse di procedere con l’espulsione dal programma.

Cosa succederà a questo punto? Arriverà in nuovo tronista in studio a Uomini e donne per mettersi in gioco e cercare il vero amore dopo l’addio di Joele oppure si proseguirà con i tre attuali tronisti? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma di Canale 5, che continua ad essere leader indiscusso della fascia pomeridiana con oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno e uno share del 22% con picchi del 24%.