Nella serata di venerdì 3 settembre è andata in scena su Real Time la prima puntata di Bake Off Italia, il cooking talent condotto da Benedetta Parodi e che vede come giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara.

È stato un primo appuntamento carico di emozioni e tensioni, che si è concluso con un colpo di scena.

La prova creativa: il 'Dolce di casa mia'

La gara è iniziata, come di consuetudine, con la prova creativa, dove i venti concorrenti si sono sfidati all'aperto nel parco di Villa Borromeo d'Adda, cose che accadrà in tutte le prime puntate di questa nona edizione.

Chi per la sua creazione ha ricevuto il consenso positivo da parte di almeno due giudici, è riuscito a passare direttamente alla seconda puntata, gli altri invece hanno affrontato la prova tecnica all'interno del tendone.

Il protagonista della prova è stato, per ogni pasticciere amatoriale, un dolce tipico della sua torre d'origine, ovvero "Il dolce di casa mia". Per preparare il tutto i concorrenti hanno avuto 100 minuti di tempo e solo alcuni sono riusciti a passare alla seconda puntata. Tra vari intoppi e incidenti di percorso hanno ottenuto la stellina blu: Gloria B., Roberto, Lola, Enrico, Gloria P., Pedro, Matteo, Marco e Gerardo.

La prova tecnica: la 'Torta grande Italia' di Ernst Knam

Per quanto riguarda la prova tecnica, in questa edizione di Bake Off Italia il protagonista sarà sempre un dolce della tradizione italiana.

In questa prima puntata è stato Ernst Knam a presentare la sua creazione, la "Torta grande Italia", che è stata poi riproposta dai concorrenti. Un dolce che racchiudeva varie tecniche e sapori tipici della tradizione dolciaria italiana: una torta a strati a forma di stivale e glassata con il tricolore, composta da una base di frolla Milano, una ganache al cioccolato fondente, un roulade con zafferano e nocciole, ricoperto da una crema di ricotta con mele annurche caramellate.

Da quest'anno però, nella ricetta della prova tecnica, ci sarà "un passaggio misterioso" e in questa puntata Knam ha deciso di non indicare la quantità di zafferano presente all'interno della roulade e della bagna. Dopo una preparazione durata 150 minuti, e i relativi assaggi al buio, solo in tre sono riusciti a passare alla seconda puntata: Natascia, Patrizia e Simone (il migliore della prova).

Gli altri hanno dovuto affrontare alla prova salvezza.

La prova salvezza e il colpo di scena di Rosanna

La prova salvezza decreta l'eliminazione di un concorrente e in questa puntata, per cercare di salvarsi, gli aspiranti pasticcieri hanno dovuto ricreare la loro personale versione della casetta di Clelia D'Onofrio, presente all'interno del parco di Villa Borromeo d'Adda, rigorosamente in 3d. Tutto ciò è stato creato in 150 minuti di tempo e ha portato alla decretazione dei tre peggiori della prova, ovvero Edoardo, Naney e Giuseppe. All'ultimo minuto, però, c'è stato un colpo di scena: a causa di un problema in famiglia, Rosanna si è auto eliminata. Per questo motivo i giudici hanno deciso di non procedere con nessuna eliminazione.