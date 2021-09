In Una vita tra qualche settimana scoppierà l'ennesimo scandalo. Sarà Anabel a svelare in pubblico che Ildefonso Cortes é impotente. A seguito di tale rivelazione il marchesino verrà umiliato anche dal nonno che gli volterà le spalle. Il giovane non riuscirà a reggere la vergogna e sparirà dal quartiere. In seguito, Cesareo riferirà di averlo visto nei pressi del fiume. Cosa avrà intenzione di fare il marito di Camino?

Scandalo ad Acacias: Anabel rivela che Ildefonso é impotente

Le prossime puntate di Una vita saranno caratterizzate da un evento che sconvolgerà i residenti di Acacias.

In occasione della festa di fidanzamento tra Felicia e Marcos, Anabel rivelerà a tutti i presenti il segreto di Ildefonso. Tutti quanti verranno dunque a conoscenza dell'impotenza del marchesino. A questo punto ci sarà un vero e proprio caos. Camino si sentirà tradita dall'amica, visto che era stata proprio lei a riverarle il problema intimo del marito, chiedendole il massimo riserbo sulla questione. Anche Felicia sarà sconvolta tanto da arrivare persino a chiedere alla figlia di annullare il matrimonio. Camino invece, sarà l'unica ad offrire sostegno al marito, continuando a stargli accanto, nonostante lo scandalo appena scoppiato.

Ildefonso umiliato anche dal nonno nelle prossime puntate di Una vita

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, la notizia relativa all'impotenza di Ildefonso arriverà anche alle orecchie del Marchese de Los Pontones. Il nonno non reagirà affatto bene, essendo a ch'egli all'oscuro, sino a quel momento, del segreto di Ildefonso.

A questo punto, tra nonno e nipote ci sarà un duro confronto, durante il quale l'aristocratico umilierà Ildefonso arrivando persino a schiaffeggiarlo. Il Marchese riterrà infatti Ildefonso responsabile di aver messo in ridicolo l'intera famiglia e gli volterà le spalle. Il marito di Camino dovrà quindi affrontare la vergogna senza il supporto del nonno.

Ildefonso fa perdere le sue tracce: Cesareo lo vede al fiume

In seguito, Ildefonso avrà un confronto anche con Camino alla quale dirà di lottare per Maite, visto che è lei la persona che ama. Dopo questa discussione, il marchesino lascerà la sua divisa militare sul tavolo e sparirà. Nessuno avrà più notizie di lui e Camino sarà preoccupata. Che fine avrà fatto Ildefonso? Sarà Cesareo a portare notizie, dicendo di averlo visto in riva al fiume con una faccia particolarmente afflitta. I fan di Una vita a questo punto temeranno il peggio. Riuscirà Ildefonso a trovare la forza di reagire allo scandalo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV ambientata ad Acacias.