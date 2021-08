Manca meno di una settimana all'esordio della nona stagione di Bake Off Italia su Real Time, il programma sul mondo della pasticceria condotto da Benedetta Parodi e che vedrà come giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Dal 3 settembre saranno venti i concorrenti che si sfideranno per diventare il miglior pasticciere d'Italia e sui banconi i dolci della tradizione saranno i veri protagonisti.

Il premio: un programma su Food Network

Anche in questa stagione di Bake Off Italia, i venti concorrenti in gara dovranno destreggiarsi in tre prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa.

Il tema di quest'anno sarà "Le cartoline d'Italia", per questo motivo i dolci della tradizione saranno i veri protagonisti. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il premio: Il miglior pasticciere amatoriale d'Italia avrà la possibilità di condurre il suo programma di cucina su Food Network e in più avrà l'opportunità di partecipare alla masterclass di cioccolateria presso la scuola di cioccolato Perugina.

Le tre prove sempre protagoniste

Durante le prime puntate la prova creativa si svolgerà sempre presso il parco di Villa Borromeo d'Adda. Chi riuscirà a superarla, ottenendo almeno il consenso positivo da parte di due giudici, passerà automaticamente alla puntata successiva.

Gli altri entreranno nel tendone e affronteranno la prova tecnica.

Solo i migliori saranno salvi, mentre gli altri dovranno cimentarsi nella prova a sorpresa, cercando di non essere il peggiore e, di conseguenza, l'eliminato della puntata.

Le prove della prima puntata

Nella prima prova creativa di questa stagione, gli aspiranti pasticcieri dovranno creare "Il dolce di casa mia", ovvero la rivisitazione di un dolce tipico della loro regione o del loro Paese d'origine.

Mentre per quanto riguarda la prova tecnica, per questa edizione il protagonista sarà sempre un dolce della tradizione culinaria italiana. Il primo verrà proposto dal maestro Ernst Knam e si chiamerà "Torta grande Italia". Questa, però, non sarà l'unica novità inerente la prova tecnica: infatti nella ricetta che verrà consegnata ai concorrenti ci sarà un passaggio misterioso e spetterà proprio a loro risolvere, in autonomia, l'enigma che verrà proposto.

Nella prima puntata solo i primi tre si salveranno e passeranno automaticamente all'appuntamento successivo, mentre gli altri dovranno affrontare la prova a sorpresa, che avrà a che fare con una nuova location che, durante questa edizione, ospiterà Clelia D'Onofrio. Il peggiore della prova verrà eliminato, ma non mancheranno i colpi di scena.

L'appuntamento con la nona stagione di Bake Off Italia è per venerdì 3 settembre su Real Time, a partire dalle 21:20.