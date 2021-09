Barbara D'Urso il 6 settembre è tornata in onda su Canale 5 con una rinnovata edizione di Pomeriggio 5. Il talk show feriale, giunto alla sua quattordicesima stagione di programmazione, quest'anno si è presentato al pubblico con una serie di importanti novità che non sono state apprezzate sul fronte social.

Per la nuova edizione, Mediaset e Barbara d'Urso hanno scelto di rinunciare alla parte dedicata al gossip e al "trash" per puntare esclusivamente sull'informazione, la politica e la cronaca nera.

Cambia Pomeriggio 5: Barbara d'Urso rinuncia al trash

La prima puntata di Pomeriggio 5 stagione 2021/2022 ha dato il via al nuovo corso della trasmissione condotta da Barbara d'Urso.

Come anticipato dalla conduttrice in diverse interviste, quest'anno si è preferito dare spazio all'attualità e all'informazione, archiviando la seconda parte che di solito veniva dedicata al gossip e che era etichettata come "trash" e fin troppo sopra le righe.

Quest'anno, Barbara d'Urso ha rinunciato ai suoi opinionisti per ospitare degli analisti: giornalisti ed esperti che si confrontano dalle 18:00 in poi su temi di stretta attualità (come il Green Pass e l'emergenza Covid-19).

La polemica social dopo i cambiamenti di Pomeriggio 5

Questi cambiamenti apportati al programma Mediaset non hanno entusiasmato i fan social di Pomeriggio 5, molti dei quali hanno affermato di non aver apprezzato questo nuovo corso che andrà avanti per tutta la stagione televisiva 2021/2022.

"È più divertente un funerale di questa nuova edizione di Pomeriggio 5. Sono passati dal pollaio trash al convento di clausura", ha scritto un telespettatore della trasmissione condotta da Barbara d'Urso.

"Comunque Barbara d'Urso può piacere o non piacere come il suo stile di conduzione, ma la sua forza era proprio il trash e la sua capacità di sguazzarci dentro.

Denaturarla così non so quanto sia una scelta intelligente", ha sottolineato un altro fan in riferimento al nuovo corso del talk show.

'È inguardabile', scrivono i fan del programma di Barbara d'Urso

"Il nuovo Pomeriggio 5 è inguardabile. Mi spiace. Spero le affidino un programma di intrattenimento in prima serata", ha evidenziato un'altra fan della conduttrice, augurandosi di poterla rivedere mentre è intenta a "divertirsi" in un format più affine al suo stile di conduzione.

Intanto, anche il verdetto degli ascolti non è stato dei migliori: la prima puntata di Pomeriggio 5, con una media di circa 1,4 milioni di spettatori, è uscita sconfitta dal confronto con La Vita in diretta estate che ha superato la soglia degli 1,5 milioni di telespettatori su Rai 1.