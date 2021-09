Il Paradiso delle Signore sta per tornare in televisione e, nella giornata di martedì 7 settembre, è stato diffuso il filmato promozionale delle nuove puntate della sesta stagione. Grazie allo spot è possibile scoprire qualche dettaglio interessante sui protagonisti del negozio diretto da Vittorio Conti. In particolar modo, Adelaide e suo cognato Umberto verranno travolti dalla passione. Nel frattempo, Giuseppe guarderà una fotografia di suo figlio segreto, che ha avuto durante la sua permanenza in Germania. Fra i graditi ritorni a Milano ci saranno Tina Amato, Roberto Landi e Anna Imbriani.

Il Paradiso delle signore 6: Adelaide è vedova e scatta la passione con Umberto

Fra i misteri irrisolti nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, è rimasto non chiaro cosa sia accaduto ad Achille, il marito di Adelaide. Attraverso i pochi secondi di video promozionale delle nuove puntate, però, è possibile scoprire qualche dettaglio interessante sulla vicenda. In particolar modo, Umberto, che si troverà seduto vicino a sua cognata, le dirà: ''Sarai impeccabile come vedova'', lasciando intendere quindi che Ravasi è deceduto. Nei frammenti successivi, invece, la coppia si scambierà un bacio appassionato.

Sesta stagione de Il Paradiso delle signore: Giuseppe ha un figlio segreto

Giuseppe, invece, si troverà combattuto per un segreto che sta custodendo da anni.

Il marito di Agnese, infatti, ha avuto un bambino, mentre era in Germania. In base al video pubblicitario diffuso dalla Rai, il signor Amato camminerà per strada e si fermerà a guardare una fotografia che terrà fra le mani, raffigurante suo figlio e si dirà: ''A tutto c'è rimedio, a tutto''. Lo spot della fiction fa intendere, quindi, che per Giuseppe arriverà il momento di prendere in mano la situazione e confessare la verità ai suoi familiari.

Nel frattempo, Agnese andrà a confessarsi e rivelerà di non avere più un motivo per alzarsi felice la mattina e, probabilmente, la donna farà riferimento alla relazione extraconiugale interrotta con Armando.

Il ritorno di Tina, Anna e Roberto a Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della nuova edizione de Il Paradiso delle signore 6, faranno il loro ritorno a Milano tre personaggi che avevano lasciato nelle stagioni precedenti il cast della soap opera: Tina, Anna e Roberto.

Fra i dettagli che si possono scoprire osservando il filmato con le anticipazioni delle nuove puntate, Imbriani confiderà a Landi di essere stanca, ma non è possibile scoprire per quale motivo la donna dirà quelle parole all'amico e quale situazione la stia turbando. Non resta pertanto che attendere le nuove puntate per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction Rai.