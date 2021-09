I fan di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction del prime time di Rai 1, non potranno perdersi la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda dal 16 ottobre in tv. Quest'anno, infatti, nel cast di nuovi concorrenti del varietà del sabato sera Rai arriverà anche la mitica attrice che veste i panni di suor Costanza.

Ballando con le stelle 2021, arriva suor Costanza di Che Dio ci aiuti

Nel dettaglio, le anticipazioni ufficiali su Ballando con le stelle 2021, rivelano che tra i concorrenti ufficiali di questa edizione ci sarà anche l'attrice Valeria Fabrizi che il pubblico di Che Dio ci aiuti conosce bene per il ruolo di suor Costanza.

Presente fin dalla primissima puntata della serie con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, Valeria Fabrizi ha saputo conquistare il gradimento di un pubblico trasversale facendo breccia anche nel cuore dei giovani e giovanissimi che seguono la fiction e che hanno imparato a conoscerla meglio.

La sua presenza a Ballando con le stelle 2021, quindi, non passerà inosservata e non si escludono anche possibili sorprese in arrivo per l'attrice di suor Costanza.

Una delle puntate dello show condotto da Milly Carlucci, viene incentrata proprio sulle sorprese che coinvolgono i ballerini in gara e normalmente arrivano persone di famiglia ma anche colleghi di lavoro.

Le novità su Che Dio ci aiuti 7

Per Valeria Fabrizi arriverà qualcuno dal cast di Che Dio ci aiuti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto, resta da capire quale sarà il destino della fiction: ci sarà la settima stagione oppure no? Gli ascolti hanno premiato ancora una volta Che Dio ci aiuti e l'ultima serie trasmessa ha ottenuto un ascolto medio di oltre 5 milioni di fedelissimi, con uno share che ha toccato anche il muro del 25% in prime time.

Numeri incoraggianti che fanno pensare già alla settima stagione anche se, le riprese potrebbero slittare, così come ha recentemente svelato l'attrice Elena Sofia Ricci, la quale ha ammesso di essere impegnata con nuovi progetti tra teatro e televisione.

Le avventure di suor Angela e suor Costanza, quindi, per il momento sono rimandate a "data da destinarsi" ma i fan possono stare tranquilli perché Che Dio ci aiuti 7 ci sarà.

Nel cast di Ballando con le stelle 2021 anche Al Bano

Nel frattempo, l'attrice di suor Costanza si dedicherà anima e corpo a questa nuova avventura sulla pista di Ballando con le stelle 2021.

Tra gli altri concorrenti dello show autunnale di Rai 1, è confermata la presenza del cantante Al Bano, quella del cantautore Morgan (in passato giudice ad X Factor) e della giunonica Sabrina Salerno.